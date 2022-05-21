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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إنتاج محدود.. تعرف على أفخم S-Class فى تاريخ مايباخ Haute Voiture

السيارة مايباخ Haute
السيارة مايباخ Haute Voiture

أعلن قسم مايباخ التابع لشركة السيارات العملاقة مرسيدس والمخصص للسيارات الفاخرة ، عن ظهور السيارة التجريبية مايباخ Haute Voiture ، والتى تظهر ملامح نسخة إنتاج محدودة للغاية ستقدم في أوائل عام 2023. 

السيارة مايباخ Haute Voiture

وظهرت السيارة مايباخ Haute Voiture ، بلونين في شكلها الخارجى هما الأزرق البحري الداكن للجزء العلوي من الجسم والعجلات مع لون وردي للنصف السفلي وتستمر مجموعة الألوان في الخارج في الداخل .

السيارة مايباخ Haute Voiture

و يزين قماش البوكليه باللون الأزرق والبيج والذهبي الوردي الأبواب ، للسيارة مايباخ Haute Voiture ، بالاضافة الى تزينه المقاعد مع وساداتها الناعمة المعروفة باسم الوسائد المبعثرة ، و حقائب متطابقة باستخدام نفس قماش البوكليه وجلد نابا.

السيارة مايباخ Haute Voiture

اما المقصورة الداخلية للسيارة مايباخ Haute Voiture ، فتاتى بجلد نابا أبيض في كل مكان بالمقصورة ، بالاضافة الى تعديل نظام MBUX بشكل خفي من خلال إضفاء لمسات من الذهب الوردي المتلألئ عليه. 

السيارة مايباخ Haute Voiture

ويؤكد الخبراء ان السيارة مايباخ Haute Voiture هي السيارة الأكثر بذخاً وفخامة من S-Class على الإطلاق ، و منافس مباشر لموديلات رولزرويس فانتوم وبنتلي فلايبج سبير مولينير .

السيارة مايباخ Haute Voiture

اما عن اسعار السيارة مايباخ Haute Voiture ، او قوتها التى ستاتى بها ، فلم تعلن حتى اليوم الشركة المصنعة اى معلومات عنها .

مايباخ مرسيدس للسيارات الفاخرة مايباخ Haute مايباخ Haute Voiture

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