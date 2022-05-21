إنتاج محدود.. تعرف على أفخم S-Class فى تاريخ مايباخ Haute Voiture

أعلن قسم مايباخ التابع لشركة السيارات العملاقة مرسيدس والمخصص للسيارات الفاخرة ، عن ظهور السيارة التجريبية مايباخ Haute Voiture ، والتى تظهر ملامح نسخة إنتاج محدودة للغاية ستقدم في أوائل عام 2023.

وظهرت السيارة مايباخ Haute Voiture ، بلونين في شكلها الخارجى هما الأزرق البحري الداكن للجزء العلوي من الجسم والعجلات مع لون وردي للنصف السفلي وتستمر مجموعة الألوان في الخارج في الداخل .

و يزين قماش البوكليه باللون الأزرق والبيج والذهبي الوردي الأبواب ، للسيارة مايباخ Haute Voiture ، بالاضافة الى تزينه المقاعد مع وساداتها الناعمة المعروفة باسم الوسائد المبعثرة ، و حقائب متطابقة باستخدام نفس قماش البوكليه وجلد نابا.

اما المقصورة الداخلية للسيارة مايباخ Haute Voiture ، فتاتى بجلد نابا أبيض في كل مكان بالمقصورة ، بالاضافة الى تعديل نظام MBUX بشكل خفي من خلال إضفاء لمسات من الذهب الوردي المتلألئ عليه.

ويؤكد الخبراء ان السيارة مايباخ Haute Voiture هي السيارة الأكثر بذخاً وفخامة من S-Class على الإطلاق ، و منافس مباشر لموديلات رولزرويس فانتوم وبنتلي فلايبج سبير مولينير .

اما عن اسعار السيارة مايباخ Haute Voiture ، او قوتها التى ستاتى بها ، فلم تعلن حتى اليوم الشركة المصنعة اى معلومات عنها .