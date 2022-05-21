سوريا.. 3 شهداء حصيلة العدوان الإسرائيلي علي البلاد

أفادت وكالة الأنباء السورية سانا باستشهاد ثلاثة نتيجة العدوان الإسرائيلي علي العاصمة السورية دمشق بجانب بعض الخسائر المادية جراء العدوان على بعض النقاط جنوب دمشق .

وقال مصدر عسكري في تصريح لسانا إنه حوالي الساعة الحادية عشر من مساء أمس الحمعة نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً برشقات من الصواريخ أرض – أرض من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بعض النقاط في جنوب دمشق.

وأشار المصدر ذاته الي أن دفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ العدوان حيث أسقطت معظمها.

وأضاف المصدر: إن العدوان أدى إلى ارتقاء ثلاثة شهداء ووقوع بعض الخسائر المادية.

