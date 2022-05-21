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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي: نشجع إنشاء أفرع للجامعات الدولية المرموقة في مصر

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي يزور جامعة University College London

زار الدكتور  خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الجمعة، جامعة University College London (UCL)؛ لمناقشة سُبل تعزيز التعاون بين الجامعة وعدد من الجامعات المصرية، وذلك في إطار خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لدعم وتعزيز الشراكات الدولية مع الجامعات المرموقة على المستوى الدولي.

وياتي ذلك على هامش المشاركة في المؤتمر الذي تُنظمه الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بالمملكة المُتحدة.

وعقد الدكتور خالد عبد الغفار اجتماعًا مع الدكتور مايكل سبنس، رئيس الجامعة، واستعرض الوزير الفرص الاستثمارية المُتاحة لزيادة إتاحة التعليم العالي في مصر، وذلك تماشيًا مع خطة التنمية المُستدامة 2030، كما بحث الجانبان إمكانية زيادة أعداد الطلاب المصريين المبعوثين لجامعة UCL، في إطار الاتفاقية المُبرمة بين الجامعة والمكتب الثقافي المصري بلندن.

وأكد الوزير تشجيع الدولة المصرية لإنشاء أفرع للجامعات الدولية المرموقة في مصر، لإتاحة تعليم بمستوى دولي داخل مصر، مستعرضًا قصص نجاح أفرع الجامعات الأجنبية في مصر، والتي نجحت في استقطاب الطلاب إليها وبدأت الدراسة بها.

وزير التعليم العالي يزور جامعة University College London 
وزير التعليم العالي يزور جامعة University College London 
وزير التعليم العالي يزور جامعة University College London 

وأشار الوزير إلى تدويل البرامج التعليمية من خلال إتاحة برامج دراسية تمنح شهادات أكاديمية مُزدوجة في مجالات (الذكاء الاصطناعي والطب والهندسة وإدارة الأعمال).

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واستعرض الوزير اهتمام الدولة بالجامعات التكنولوجية لإتاحة مسار تعليمي جديد، مشيرًا إلى أنه تم بدء الدراسة في 3 جامعات تكنولوجية بالفعل (جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، جامعة بني سويف التكنولوجية، جامعة الدلتا التكنولوجية)، وكذلك إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة، كما أشار إلى وجود فرص استثمارية بالمستشفيات الجامعية التي تخدم ملايين المواطنين في مصر.

من جانبه، رحب الدكتور مايكل سبنس بتبادل الأساتذة والطلاب والباحثين بين جامعة UCL والجامعات المصرية، مشيرًا إلى أهمية التوسع في الشراكات بمجال التعليم عن بُعد، خاصة في برامج الدراسات العليا.

حضر اللقاء من الجانب المصري، الدكتور محمد الشرقاوي معاون الوزير للتمويل والاستثمار، والدكتورة رشا كمال، المُستشار الثقافي المصري بلندن، وحضر من الجانب البريطاني، كيران مونيان، مدير مكتب العلاقات الدولية، وبيكي ويثام، مدير تطوير الاستراتيجيات، وفوني نيماهيني، مدير الشراكات الدولية بقسم أفريقيا والشرق الأوسط.

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