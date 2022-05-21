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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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بهاء الغنام: مصر تعد من أكبر الدول المالكة للصوب الزراعية

صدى البلد

تحدث بهاء الغنام، مدير مشروع مستقبل مصر، عن مشروع الصوب الزراعية باللهون، قائلا: الصوب تعمل على التحكم في الظروف البيئية المناسبة لنمو المحصول، وبالتالي ستساهم الصوب في الحد من أزمة التغير المناخي.

وأضاف "بهاء الغنام" خلال كلمته بافتتاح مشروع مستقبل مصر، أن مصر تعد من أكبر الدول التي تمتلك صوب زراعية، لدينا ما يقارب من 1800 صوبة، منهم 1000 صوبة مصري و800 أسباني.


وأشار إلى أننا نستهدف زراعة العديد من أنواع الفاكهة داخل الصوب، لحمايتها من التغيرات المناخية، متابعا: لدينا 40 ألف عامل يومي و5 آلاف عامل مباشر.


وأكمل: المشروع سيتم تشغيله في 15 يوليو القادم، والمشروع يتم على 3 مراحل.

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