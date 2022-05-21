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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد ووفد البنك الزراعي يتفقدون مزارع الاستثمار ببلاط

جانب من الجوله
جانب من الجوله

تفقد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري والوفد المرافق عددا من المشروعات علي ارض مركز بلاط.

وتفقد الوفد  العديد من المشروعات الزراعية  ببلاط حيث اشاد الوفد بالمشروعات الزراعية ومنها مزرعه القيروان .

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وفي نهاية اللقاء تفقد الوفد المرافق من البنك الزراعي المصري مزرعة شركة براديس للاستثمار الزراعي وشركة وادي النور للاستثمار الزراعي للتعرف على حجم الاستثمارات .

حيث أشادوا بحجم  المشروعات الزراعية علي أرض مركز بلاط  وأكد رئيس البنك الزراعي على تقديم كافة سبل الدعم للمشروعات  للتوسع في إنتاجية وزيادة حجم الاستثمارات ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

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الوادى الجديد المصري محافظ الوادي الجديد استثمارات مجلس إدارة التنمية الاقتصادية الاستثمارات استثمار المشروعات الزراعية مركز بلاط بنك مصري السبت

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