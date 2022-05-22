نظرة شاملة عن لكزس GX موديل 2022 بالسوق السعودي .. صور

تقدم شركة لكزس نخبة عالية الاداء من اصداراتها القوية، ومنها النسخة GX موديل 2022، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، حيث تضم السيارة باقة من التجهيزات الفنية والتقنية.

لكزس GX موديل 2022

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري نظرة شاملة عن لكزس GX موديل 2022 بالسوق السعودي.

محرك السيارة لكزس GX موديل 2022

تعتمد السيارة لكزس GX موديل 2022 على محرك بسعة 4600 سي سي، يستطيع ضخ قوة قدرها 292 حصانا، و 438 نيوتن/متر من عزم الدوران، مقترن بناقل حركة أوتوماتيكي السرعات يعمل بتقنية الدفع الكلي للعجلات.

لكزس GX موديل 2022

تسارع السيارة لكزس GX موديل 2022

تتسارع السيارة لكزس GX موديل 2022 من نقطة السكون 0 وصولًا لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تستغرق 7.5 ثانية، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 200 كيلومتر/ساعة.

لكزس GX موديل 2022

تصميم السيارة لكزس GX موديل 2022

تأتي السيارة لكزس GX موديل 2022 بشبكات أمامية عملاقة ومتعددة الفتحات الهوائية، مع اضاءة أمامية HID، ومصابيح نهارية وخلفية تعمل بتقنية LED LIGHT، بالاضافة إلى مصابيح زينون ايضا، ومرايات جانبية كهربائية وجنوط رياضية.

لكزس GX موديل 2022

بينما ترتكز السيارة لكزس GX موديل 2022 على قاعدة عجلات بطول 2.790 متر، وبنسبة طول كلي بلغت 4.880 متر، وبعرض يبلغ 1.885 متر، و 1.845 متر للارتفاع، بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 1833 لتر، وخزان وقود بسعة 87 لتر.

لكزس GX موديل 2022

أسعار السيارة لكزس GX موديل 2022 بالسوق السعودي

الفئة الأولى لكزس جي اكس 2022 460 Elegant Plus بقيمة قدرها 263,350 ريال.

الفئة الثانية لكزس جي اكس 2022 460 Sport بقيمة قدرها 292,100 ريال.