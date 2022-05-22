تفاصيل برنامج البحث العلمي الجديد لدعم مشروعات البحوث والتطوير والابتكار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، عن برنامج أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الجديد، لدعم مشروعات البحوث والتطوير والابتكار القومية، لدعم مؤسسات الدولة في التكيف مع التغيرات المناخية، وذلك ضمن الخطة التنفيذية للوزارة للتكيف مع التغيرات المناخية، طبقًا للدراسة الاستراتيجية التي أعدتها المجالس النوعية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمود صقر رئيس الأكاديمية، أن هذا النداء القومي مُتفرد للغاية، ويأتي ضمن الخطة التنفيذية للأكاديمية لعام 2022- 2023، ويهدف إلى حشد الجهود الوطنية في مجال البحث العلمي والابتكار؛ لتقديم حلول علمية تطبيقية وتكنولوجية مُبتكرة، لمعاونة الدولة في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة في ظل تحديات التغيرات المناخية.

لمزيد من المعلومات و كيفية التقديم من خلال هذا الرابط

http://www.asrt.sci.eg/open-calls/asrt-climate-change-action-plan/

وقد أوضحت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا انطلاقا من رغبة الأكاديمية فى دعم مشروعات الباحثين لمجال التكيف مع التغيرات المناخية ، تم مد فترة التقديم لنداء COP27 للتواريخ التالية :



- تقديم المذكرات : 29 مايو 2022 الساعة 14:00

- فحص المذكرات وإخطار المتقدمين المؤهلين لتقديم مقترحات كاملة: 5 يونيو 2022

- الموعد النهائي لتقديم العروض الكاملة: 29 يونيو 2022

- إجراء المقابلات والتفاوض والإعلان عن العروض الناجحة: 14 يوليو 2022

- التعاقد: 14 يوليو - 31 يوليو 2022

لمزيد من المعلومات عن النداء والتقديم من خلال هذا الرابط:

http://www.asrt.sci.eg/open-calls/asrt-climate-change-action-plan/?fbclid=IwAR1nq6LPFSqWMRLkH2bfx1NuxCZFEqTx-gh_mdZYW4w5pXkgCtpkeGlcINM