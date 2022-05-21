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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مستشار الرئيس للصحة: جدري القرود ينتقل بين البشر.. وليس مرضا مميتا| فيديو

جدري القردة
جدري القردة

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية والوقائية، أن مرض جدري القرود ينتقل من حيوان إلى إنسان، وأيضا من إنسان إلى إنسان؛ من خلال الاختلاط المباشر أو غير المباشر، لافتا إلى أن أعراض المرض تتمثل في: سخونية ثم طفح يبدأ في الوجه وينتشر في أجزاء من الجسم.

وأشار الدكتور محمد عوض تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي خيري رمضان، إلى أن هناك 12 دولة سجلت إصابات و82 حالة إصابة حتى الآن بجدري القرود، مضيفا: "جدري القرود ليس مرضا مميتا، والمرض فيروسي أيضا، وليس وباء عالميا حتى هذه اللحظة".

واستكمل: "منقدرش نقول إن جدري القرود وباء عالمي، وهو مرض فيروسي وليس وباء عالميا حتى هذه اللحظة، وفي تشديد يحدث في المطارات والموانئ لمنع نقل المرض، ونحتاج إلى مراقبة شديدة لأي حيوانات قادمة من الخارج".

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