حسين فهمي: سمير صبري صاحب تاريخ فني وإعلامي حافل .. فيديو

قال الفنان حسين فهمي إن الراحل سمير صبري هو صديق شخصي وزميل عمل له منذ بداية مشواره الفني وهو شخص عزيز ومقرب له.

واضاف "فهمي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع علي قناة "دي إم سي" الفضائيه، أن الراحل صاحب تاريخ فني كبير وإعلامي حافل بالنجاحات.

وتابع حسين فهمي أن الراحل كان فنان جميل جدا وراقي في التعامل ومثقف جدا وكان يحفظ جميع اسماء الافلام بأسماء الممثلين وكان موسوعة فنية متحركة.

وأوضح الفنان حسين فهمي أن سمير صبري كان دائما يسافر بصحبته لعدة مهرجانات فنية خارج مصر وكان الراحل يتحدث لغات عديدة.

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