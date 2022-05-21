عاجل
أخبار التعليم .. طلاب شعبة العلاقات العامة والإعلام جامعة حلوان يعرضون أفكارا إبداعية بمشروعات التخرج .. التعليم : امتحانات الدبلومات الفنية هادئة ولا معوقات أمام الطلاب نشرة الصحة والمرأة| الأعراض الأولية لجدري القرود.. فوائد الشاي في يومه العالمي اقتصاد الإمارات| موانئ دبي العالمية تستعرض إمكانات مرافقها للبتروكيماويات في مؤتمر جيبكا إبراهيم فايق عبر تويتر: مجنونة يا كورة.. عودة للأهلي بخبرة النفس الطويل جدري القرود وفنكوش التحول إلى وباء ..5 أسباب تدعوك لعدم الخوف منه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد ريمونتادا الأهلي أمام إنبي .. ترتيب الدوري المصري

صدى البلد

انتهت مباراة الأهلي وانبي بفوز المارد الأحمر 2-1، في اللقاء الذي اقيم على ملعب استاد المقاولون العرب ضمن مؤجلات الأسبوع الـ 15 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وجاء هدفي النادي الأهلي في +90 عن طريق لاعبه التونسي علي معلول، وتحقيق ريمونتادا بعدما كان متأخر بهدف امام إنبي.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 37 ويحتل المركز الثالث، بينما يتجمد رصيد انبي عند النقطة 24ويستمر في المركز التاسع.

جدول ترتيب الدوري

1- الزمالك (41 نقطة) له مباراة مؤجلة

2- بيراميدز (39 نقطة) له مباراتان مؤجلتان

3- الأهلي (37 نقطة) له 4 مباريات مؤجلة

4- سموحة (34 نقطة)

5- فيوتشر (31 نقطة) له مباراتان مؤجلتان

6- طلائع الجيش (29 نقطة)

7- فاركو (27 نقطة) له مباراة مؤجلة

8- البنك الأهلي (25 نقطة) له مباراتان مؤجلتان

9- إنبي (24 نقطة) له مباراة مؤجلة

10- غزل المحلة (24 نقطة) له مباراة مؤجلة

11- سيراميكا كليوباترا (21 نقطة) له مباراة مؤجلة

12- المصري البورسعيدي (20 نقطة) له مباراتان مؤجلتان

13- الاتحاد السكندري (19 نقطة) له مباراة مؤجلة

14- المقاولون العرب (18 نقطة)

15- الجونة (17 نقطة) (-8 أهداف) له مباراتان مؤجلتان

16- الإسماعيلي (17 نقطة) (-8 أهداف) له مباراتان مؤجلتان

17- مصر للمقاصة (13 نقطة) له مباراة مؤجلة

18- إيسترن كومباني (12 نقطة) له مباراة مؤجلة

ريمونتادا الأهلى انبي أخبار الرياضة ترتيب الدوري المصرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب يتراجع 55 جنيها في أسبوع

المهن التمثيلية: إيقاف غادة إبراهيم عن العمل بسبب جنازة سمير صبري

حبيت أبلغكم عشان نفرحكم معانا.. منة عرفة تحتفل بزفافها على محمود المهدي

مرتضى منصور عن توقيع بن شرقي للأهلي: يعني أخلى أمير وأحمد يكتفوه

الذهب يتراجع 30 جنيها في ختام تعاملات اليوم الجمعة

استخراج موبايل من بطن شاب بمستشفى بنها الجامعي.. صور

رعب يجتاح العالم بعد تفشي جدري القرود

ظهر في بلد عربي وينتقل خلال العلاقات الجنسية|20 معلومة عن جدري القرود

ترشيحاتنا

أحمد موسى بعد فوز الأهلي على إنبي: شيء عجيب لكنها عدالة السماء|فيديو

نظرة شاملة عن لكزس GX موديل 2022 بالسوق السعودي .. صور

اهدى حبيبي كدا..عمرو أديب: معلولي ربنا يخليهولي جاب جولين في 3 دقايق..فيديو

زوج شقيقة سمير صبري: رفض أبلغ ابنه إنه تعبان وكان متفائلا

الصحة العالمية تعلن عدد الإصابات بمرض جدري القرود في جميع الدول

جدري القرود وفنكوش التحول إلى وباء ..5 أسباب تدعوك لعدم الخوف منه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلات سريعة التحضير في المنزل.. المكرونة والبطاطس المهروسة أبرزها

على مدار ساعتين.. عمرو دياب يحيي حفلا في الشيخ زايد.. صور

نادية الجندي تنهار بالبكاء في جنازة سمير صبري.. صور

صور.. ماذا فعلت الأعاصير بمدن غرب ألمانيا

فيديو

أصاب 4 بسيارته والنيابة تطلب تحليل مخدرات.. مصطفى هريدي: ماكنش قصدي أخبطهم

لديه ابن طبيب 37 عاما.. من هى زوجة سمير صبري السرية؟

15 لـ 18 ألف جنيه.. تكلفة حضور مباراة الأهلي في النهائي الأفريقي..فيديوجراف

ينتقل عن طريق العلاقات الجنسية.. جدري القرود الجائحة القادمة.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ