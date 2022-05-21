بعد ريمونتادا الأهلي أمام إنبي .. ترتيب الدوري المصري

انتهت مباراة الأهلي وانبي بفوز المارد الأحمر 2-1، في اللقاء الذي اقيم على ملعب استاد المقاولون العرب ضمن مؤجلات الأسبوع الـ 15 من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وجاء هدفي النادي الأهلي في +90 عن طريق لاعبه التونسي علي معلول، وتحقيق ريمونتادا بعدما كان متأخر بهدف امام إنبي.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الأهلي للنقطة 37 ويحتل المركز الثالث، بينما يتجمد رصيد انبي عند النقطة 24ويستمر في المركز التاسع.

جدول ترتيب الدوري

1- الزمالك (41 نقطة) له مباراة مؤجلة

2- بيراميدز (39 نقطة) له مباراتان مؤجلتان

3- الأهلي (37 نقطة) له 4 مباريات مؤجلة

4- سموحة (34 نقطة)

5- فيوتشر (31 نقطة) له مباراتان مؤجلتان

6- طلائع الجيش (29 نقطة)

7- فاركو (27 نقطة) له مباراة مؤجلة

8- البنك الأهلي (25 نقطة) له مباراتان مؤجلتان

9- إنبي (24 نقطة) له مباراة مؤجلة

10- غزل المحلة (24 نقطة) له مباراة مؤجلة

11- سيراميكا كليوباترا (21 نقطة) له مباراة مؤجلة

12- المصري البورسعيدي (20 نقطة) له مباراتان مؤجلتان

13- الاتحاد السكندري (19 نقطة) له مباراة مؤجلة

14- المقاولون العرب (18 نقطة)

15- الجونة (17 نقطة) (-8 أهداف) له مباراتان مؤجلتان

16- الإسماعيلي (17 نقطة) (-8 أهداف) له مباراتان مؤجلتان

17- مصر للمقاصة (13 نقطة) له مباراة مؤجلة

18- إيسترن كومباني (12 نقطة) له مباراة مؤجلة