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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان: مشاريع التخرج تقدم أفكارا تعكس طموحات الشباب

جامعة حلوان
جامعة حلوان

صرح  الدكتور ممدوح مهدى، القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، بأن من فوائد مشروعات التخرج أن المشاريع الطلابية تقدم أفكارا جديدة تعكس آمال وأحلام وطموحات الشباب ورؤيتهم للظروف المحيطة والقضايا المجتمعية. 

وأكد  القائم بعمل رئيس الجامعة حرص الجامعة على دعم ورعاية الموهوبين والمبدعين، وتشجيع الطلاب على الارتقاء بمستوى مشروعاتهم الطلابية، والابتكار فيها، وذلك فى ظل اهتمام القيادة السياسية وتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية الموهوبين والمبتكرين.

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 وأنهت كلية الاداب جامعة حلوان  فعالية مناقشة مشروعات التخرج لطلاب قسم الإعلام بجميع الشعب  تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدي، القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتورة مها حسنى، عميد كلية الآداب، والدكتورة سحر فاروق الصادق، رئيس قسم الإعلام بكلية الآداب.

وتم إعلان الفائزين بمشروعات التخرج بشعبة الصحافة، حيث فاز بأفضل ملف للعدد مشروع مورستان عن ملف فك العقدة، وكذلك أفضل غلاف لمشروع مورستان، وأفضل تحقيق لمشروع فانتازيا موضوع “حكايات عابرين”، وأفضل مقال مشروع فانتازيا موضوع “هنفرح بيكي إمتى”، ومشروع مورستان موضوع “المرأة وأعصابها”، وفاز بأفضل كاريكاتير أسماء صبحي، وأفضل حوار لمشروع “سبورتيات”، كما تم تقديم الشكر وتكريم الطلاب المشاركين في تنظيم الفعاليات تقديرا لجهودهم.

وتم إعلان أفضل الجوانب الفنية بمشارع طلاب الإذاعة والتليفيزيون، حيث فاز بأفضل فكرة مشروع “استعارة مكانـية”، وفاز بأفضل موسيقى تصويرية مشروع “كيان”، وأفضل سيناريو مشروع “كيان”، وأفضل مونتاج مشروع “عروس الواحة”، كما فاز بأفضل تصوير مشروع  “فضلوس”، وأفضل إخراج مشروع “كيان”.

وبالنسبة لمشاريع طلاب العلاقات العامة والإعلان، فقد  فاز مشروع “دي أن إيه” بأفضل فكرة، ومشروع “نقلة” أفضل ملف معلوماتي، ومشروع “بيانكا” أفضل لوجو وأفضل سوشيال ميديا، ومشروع “رسكلة” أفضل مطبوعات وأفضل إعلان تليفزيوني.

اخبار التعليم كلية الاداب الطلاب رئيس جامعة حلوان مشروعات Jobs Education

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