هنا الزاهد تخطف أنظار متابعيها بـ إطلالة جديدة على إنستجرام

نشرت الفنانة هنا الزاهد صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام.

وعلقت هنا الزاهد “Cause I’m Gypsy!.

وتشارك هنا الزاهد في فيلم "بحبك"، تأليف وإخراج تامر حسنى في أولى تجاربه بالإخراج السينمائي، وبطولة تامر حسنى، حمدى الميرغنى، هدى المفتى، مدحت تيخة، شهد الشاطر، عالية راشد.

وحرص المطرب تامر حسنى، على دعم المواهب الشابة في جميع المجالات، وترسيخ دوره المجتمعي والإنساني بجانب دوره الفني الناجح، حيث يدعم تامر حسنى الرحالة المصرية ريهام أبو بكر من خلال حسابه على إنستجرام.

وطرح الفنان تامر حسني متابعيه الفيديو الدعائي الأول لفيلمه المنتظر “بحبك”، المقرر طرحه بدور العرض فى عيد الأضحى المقبل.