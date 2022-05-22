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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الطلاب عن الالتحاق بالجامعات التكنولوجية: التخصصات الجديدة تجذبنا

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

 


استطاعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن تحقق المزيد من النجاح بالجامعات التكنولوجية بالمرحلة الأولى لها ، لذا تستكمل ما بدأته بالمرحلة الثانية التي ستنتهي نع عدد من الجامعات بها قبل بداية العام الدراسي القادم .

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وأشار الطالب س . م طالبة بأحد الجامعات التكنولوجية، غ إنه كان من المحظوظين الذين حظوا بفرصة الدخول بالفرقة الأولى بالجامعة حين تم افتتاحها، مشيرا إلى أن ما جذبه هو ما بها من تخصصات جديدة وفريدة في مصر.

وقال الطالب م . أ متخصص في تكنولوجيا المعلومات، إن تدريب الطلاب مع الدراسة بالجامعات التكنولوجية يعطي دفعة كبيرة لهم للتقدم والتأهل لسوق العمل، الأمر الذي يجعلهم يتواصلوا مع المجتمع الصناعي بشكل مباشر دون أن يكون هناك عقبات للوصول له.

 

وكانت قد استعرضت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حول منشآت وتجهيزات الجامعات التكنولوجية الجديدة ، والتي يبلغ عددها 6 جامعات تكنولوجية بالمرحلة الثانية.


وأوضحت حجم الإنجازات الإنشائية والبرامج الاكاديمية بالجامعات التكنولوجية الجديدة بالمرحلة الثانية وتشمل:


- جامعة الغربية التكنولوجية: تبلغ مساحة المشروع 10000م2 بقيمة تقديرية 251.2 مليون جنيه، وتصل نِسب التنفيذ للجامعة حتى الآن 89%، وتضم الجامعة البرامج الأكاديمية الآتية (تكنولوجيا تشغيل وصيانة معدات الغزل والنسيج – تكنولوجيا صناعة الغزل والنسيج - تكنولوجيا الصباغة وتجهيز المنسوجات -  تكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة -  تكنولوجيا الصناعات المعدنية - تكنولوجيا الصناعات الكيميائية - تكنولوجيا الصناعات الغذائية).


- جامعة السادس من أكتوبر التكنولوجية: تبلغ مساحة المشروع 49.657 م2 بقيمة تقديرية 459.2 مليون جنيه، وتصل نِسب التنفيذ للجامعة حتى الآن 70%، وتضم الجامعة البرامج الأكاديمية الآتية (تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج - تكنولوجيا السكك الحديد- تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية - تكنولوجيا الصناعات الغذائية - التخصصات الصحية).

- جامعة برج العرب التكنولوجية: تبلغ مساحة المشروع 42000م2 بقيمة تقديرية 387.5 مليون جنيه، وتصل نِسب التنفيذ للجامعة حتى الآن 94%، وتضم الجامعة البرامج الأكاديمية الآتية (تكنولوجيا تشغيل وصيانة ماكينات الغزل والنسيج - تكنولوجيا الجرارات والمعدات الزراعية - تكنولوجيا الصناعات الغذائية - التخصصات الصحية - تكنولوجيا السكك الحديد).

- جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية: تبلغ مساحة المشروع 70.140 م2، بقيمة تقديرية 570 مليون جنيه، وتصل نسب التنفيذ للجامعة حتى الآن 73.3%، وتضم الجامعة البرامج الأكاديمية الآتية (تكنولوجيا الصناعات الخشبية - تكنولوجيا الصناعات الغذائية- تكنولوجيا النقل البحري والموانئ - تكنولوجيا الخدمات الفندقية - تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر).

- جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية: وتبلغ مساحة المشروع 65.100 م2، بقيمة تقديرية 387.5 مليون جنيه، وتصل نِسب التنفيذ للجامعة حتى الآن 80%، وتضم الجامعة البرامج الأكاديمية الآتية (تكنولوجيا البناء والتشييد - تكنولوجيا الأجهزة الكهربية والإلكترونية - تكنولوجيا تشغيل وصيانة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والأنظمة الكهربية - تكنولوجيا المياه والبيئة والتلوث - تكنولوجيا الصناعات الغذائية - تكنولوجيا الصناعات الكيميائية - التخصصات الصحية).

 

- جامعة طيبة الجديدة التكنولوجية: تبلغ مساحة المشروع 130.368م2، بقيمة تقديرية 543 مليون جنيه، وتصل نِسب التنفيذ للجامعة حتى الآن 83%، وتضم الجامعة البرامج الأكاديمية الآتية (تكنولوجيا البناء والتشييد - تكنولوجيا الخدمات السياحية والسفر - تكنولوجيا الخدمات الفندقية - تكنولوجيا الصناعات الغذائية - تكنولوجيا الصناعات الخشبية).

وأشارت إلى أن الجامعات التكنولوجية تمنح الدرجات العلمية الآتية: (الدبلوم العالي المهني، والبكالوريوس المهني، والماجستير المهني، والدكتوراه المهنية) في التكنولوجيا في التخصص، كما يُحدد المجلس الأعلى للجامعات، بناءًا على عرض المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، مُتطلبات الدراسة لكل درجة علمية، وكافة الأمور المتعلقة بالدراسة.

جدير بالذكر أن المرحلة الأولى للمشروع شهدت إنشاء ثلاث جامعات تكنولوجية، وهي (جامعة القاهرة التكنولوجية الجديدة - جامعة الدلتا التكنولوجية - جامعة بني سويف التكنولوجية)، وبدأت الدراسة بها في العام الدراسي 2019/2020.

وزارة التعليم العالى وزارة التعليم التعليم العالي تكنولوجيا المعلومات

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