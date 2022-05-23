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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البيان: الإمارات حريصة على دعم جهود التسوية السياسية لجميع الأطراف اليمنية

صدى البلد

  أكدت صحيفة (البيان) الإماراتية، في افتتاحيتها اليوم /الاثنين/، حرص الإمارات على دعم الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة تضم جميع الأطراف اليمنية لضمان ترسيخ الاستقرار والسلام وبما ينعكس على ازدهار اليمن وتنميته، وبخاصة في هذه الظروف، تثبيت الهدنة والتحضير لمحادثات سلام، أن هناك فرصة لتحويل الهدنة إلى اتفاق شامل لإطلاق النار، منوهة بسعي مجلس القيادة الرئاسي اليمني، إلى تمديد الهدنة الإنسانية التي ترعاها الأمم المتحدة عشية العيد الوطني الـ32 للوحدة اليمنية.


وأضافت الصحيفة، في افتتاحيتها تحت عنوان "اليمن جدير بالسلام"، أن الصراع الداخلي اليمني، الذي انطلق بعد الانقلاب الحوثي يمثل درسا مهما لكل قيادي في اليمن، مفاده ضرورة الانحياز الدائم للشعب، والعمل على إيقاف نزيف الدم، هذه أهم دلالات التوافق الوطني الاستثنائي الذي حدث أخيرا، مؤكدة أن اصطفاف اليمنيين يعكس العزم الأكيد على استعادة الدولة، والانتقال إلى فضاء تشاركي، يحددون فيه مستقبلهم على أساس التعايش، كما كانوا وفعلوا منذ مئات السنين، ولذلك فإن دول تحالف دعم الشرعية حرصت على تقديم كل أنواع الدعم لليمنيين، من أجل السلام والازدهار في هذا البلد العربي.


وأشارت إلى أن التطورات الأخيرة المتعلقة بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي اليمني كانت محل ترحيب في الإمارات، وآمالها في أن تسهم هذه الخطوة في دفع جهود السلام، عبر حوار جدي يناقش كل القضايا المتعلقة بالشأن اليمني.

 

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