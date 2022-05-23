في اليوم الدولي لناسور الولادة.. تعرف على المضاعفات

يصادف 23 مايو من كل عام، اليوم الدولي لناسور الولادة، وهو إصابة ناتجة عن الولادة تحرم المرأة أو الفتاة من صحتها.

وحسب التقارير أن ناسور الولادة، هو ثقب بين قناة الولادة والمثانة يسبب سلس البول لا يمكن السيطرة عليه، يؤدي وجود ثقب بين قناة الولادة والمستقيم إلى تسرب البراز.

يحدث ناسور الولادة، بسبب المخاض المطول المتعسر أثناء الولادة، يؤدي الضغط المستمر لرأس الطفل على حوض الأم إلى قطع إمدادات الدم، مما يتسبب في موت الأنسجة وسقوطها ؛ الثقب الأيسر يسمى ناسور.

ووفقا للتقارير أن يمثل ناسور الولادة ثمانية في المائة من وفيات الأمهات ، وتؤدي 90 في المائة من الحالات إلى ولادة جنين ميت.

يمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى التهابات وتقرحات وأمراض الكلى والقروح المؤلمة والعقم والموت.

كما يعانون مرضى ناسور الولادة من الاكتئاب والأفكار الانتحارية.

مصدر المعلومات

reliefweb