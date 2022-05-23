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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جمع 17 مليون جنيه.. مستريح التسويق العقاري في قبضة مباحث القاهرة

المتهم
المتهم

نجح صاحب شركة في ايهام المواطنين بالاستثمار في المجال العقاري وجمع ١٧ مليون جنيه منهم وامتنع عن السداد حتى ألقي رجال المباحث باشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة القبض علي المتهم بتهمه النصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم بزعم توظيفها وتولت النيابة التحقيق.

تعددت البلاغات أمام اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة بتعرض 3 أشخاص للنصب وتضررهم من صاحب شركة تسويق عقارى بالتجمع الخامس وتبين أن المتهم له معلومات جنائية

وبالفحص تبين أن المشكو في حقه قام بالنصب عليهم والإستيلاء على مبلغ ١٧ مليون جنيه عقب إيهامهم بإستثماره فى مجال المقاولات مقابل أرباح شهرية وعدم إلتزامه بتسديد الأرباح، وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها ، حيث أكدت التحريات صحة الواقعة وأن المشكو فى حقه وراء إرتكابها عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.

وبمواجهته أقر بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى النصب على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بدعوى توظيفها مقابل أرباح مالية.

وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم وإتهموه بالنصب عليهم تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سقوط مستريح مباحث القاهرة استثمار النصب على المواطنين التجمع

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