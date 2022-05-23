مصرع 5 أشخاص وحصار 80 آخرين تحت الأنقاض بعد انهيار مبنى بإيران

انهارت أجزاء من مبنى "متروبول" الكبير الواقع في شارع أميري بمدينة آبادان بجنوب إيران، اليوم الاثنين ما أسفر عن وقوع عدد من القتلى والإصابات.

وحسب وكالة "فارس" ال​إيران​ية، انهار مبنى (متروبول) الإداري التجاري في مدينة ​آبادان​ جنوب غربي إيران، ما أسفر عن مقتل ٥ أشخاص وإصابة ٢٧ آخرين.

واكد مسئولو الهلال الاحمر الايراني، أن "هناك أكثر من ٨٠ شخصا محاصرين تحت الأنقاض وأن العمل جار من أجلِ إنقاذهم بأسرع وقت ممكن".

وأشارت ​السلطات الإيرانية​، الى أنه "تم إرسال عدة فرق إنقاذ متخصصة في انتشال المحاصرين تحت الأنقاض.

وتواصل السلطات المختصة تحقيقاتها لمعرفة أسباب انهيار المبنى الواقع في مركز المدينة.

وأفاد سكان المنطقة بإصابة عدد من الأشخاص في الحادث وأضرار طالت عددا من السيارات

وأشار الأهالي إلى أن شدة الحادث كانت كبيرة لدرجة أنها تسببت باهتزاز الأبنية المجاورة، حيث قدمت 5 سيارات إسعاف وحافلة إسعاف لمساعدة الضحايا، وسط تواجد رجال الإطفاء والدفاع المدني في مكان الحادث.

وأكد محافظ آبادان عدم توفر إحصاءات دقيقة عن الضحايا في الوقت الحالي، مضيفا: "كان المبنى قيد الإنشاء وهناك احتمال سقوط ضحايا لوقوع الحادث في منطقة سكنية".