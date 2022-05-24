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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

موتورولا تستعد لإطلاق Motorola Razr 3 بميزات تنافس هواتف سامسونج

موتورولا تستعد لإطلاق
موتورولا تستعد لإطلاق Motorola Razr 3

تستعد  شركة موتورولا الأمريكية للإعلان عن هاتفها الجديد Motorola Razr 3 من فئة الهواتف القابلة للطي خلال الفترة المقبلة مع عدد من الميزات التى ستكون قادرة على منافسة شركة سامسونج الكورية الجنوبية بشكل كبير .

 

وبحسب تقرير من موقع Tom's Guide فإن هاتف موتورولا Motorola Razr 3 قد يتفوق على هاتف Galaxy Z Flip 4 الذى يعد أفل هاتف قابل للطي صغير الحجم، حيث سيحصل على تصميم بأفضل مع تقنيات لتوفير المرونة الكافية لطي الهاتف بدون مشكلات. 

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وسيعمل هاتف  موتورولا Motorola Razr 3مع معالج Snapdragon 8+ Gen 1 الأحدث من شركة كوالكوم الأمريكية، والذى يعد من أفضل المعالجات المخصصة للهواتف الرائدة في الأسواق، والذى يقدم أداء كبيرا للغاية وسرعة ملحوظة.

 

 وسيأتى هاتف موتورولا Motorola Razr 3 بشاشة عالية الدقة من نوع OLED، مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومقاومة للمياه والغبار، وثقب صغير فى أعلى الشاشة للكاميرا الأمامية.

 

وسيقدم هاتف موتورولا Motorola Razr 3 ، كاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية بمستشعر بدقة 50 ميجا بيكسل بفتحة عدسة f / 1.8 ، مع عدسة فائقة الاتساع دقة 13 ميجا بيكسل، مع مستشعر للعمق بدقة 2 ميجا بيكسل ، مع كاميرا أمامية دقة 32 ميجا بيكسل.  
 

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