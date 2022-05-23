خبير: شهادات 18% تحارب ارتفاع الدولار

قال الدكتور محمد كيلاني الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء: أن رفع أسعار الفائدة أداة من ادوات السياسة النقدية، تستخدم كإجراء لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم وليس لها علاقة بأسعار صرف الدولار، كما أنه إجراء من شأنه تعزيز ما يسمى ب "Hot money.



وأضاف "كيلاني" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن تحريك سعر الدولار يتوقف على العرض و الطلب، كما أن الاستثمار عن طريق شهادات ال١٨% المعلنة من البنك الأهلي، وبنك مصر يعتبر أهم الأوعية التي تحارب ارتفاع الدولار.



و أشار الخبير الاقتصادي إلى أن الدولة تخطو خطوات جيدة في التوسع الرأسي و الأفقي للمشروعات، و توطين صناعة المواد الأولية.

