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محافظات

تعيد الأمل للمكفوفين.. طالبة تبتكر نظارة ناطقة تصدر صوتا للمساعدة في التجول

منى ابراهيم
منى ابراهيم

 


"نظارة ناطقة" بمثابة أمل جديد للمكفوفين ، لرؤية الحياة كما يراها أقرانهم الأصحاء، حيث تعتمد على إصدار إشارات صوتية تعرفهم بالأشياء التى تتواجد أمامهم، سواء مكونات مادية أو كتب نصية، لتيسر لهم حركة المرور داخل المنزل أو فى الشوارع.

 

النظارة الناطقة ، ابتكرتها طالبة بالفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية بجامعة جنوب الوادى، بأدوات بسيطة وغير معقدة لتساعد المكفوفين فى إشعال فتيل نور يضىء ظلام الحياة التى يعيشونها ، وتمكنهم من التجول و الحركة دون احتياج لمساعدة الآخرين.

 

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فكرة النظارة جاءت من طفلة كفيفة قادت صاحبة الابتكار، لتصميم النظارة الناطقة فى 2016 و سجلتها كبراءة اختراع فى 2018 باسم" نظارة للمكفوفين" مع آليات مستمرة لتطويرها و تدعيمها بأكبر قدر من الكلمات المخزنة للتعرف من خلالها على كافة الأشياء التى تقابل الكفيف.

 

قالت منى ابراهيم، طالبة بالفرقة الثالثة بكلية التربية الرياضية بقنا، شاهدت طفلة كفيفة تتعثر فى خطواتها فى ٢٠١٦ فقررت أن أساعدها بفكرة تكون معها بشكل دائم وتغنيها عن الاحتياج للآخرين، فهدانى تفكيرى إلى ابتكار نظارة ناطقة تخبر الكفيف بالأشياء المتواجدة أمامه، حتى لا يصطدم بشىء أو يقع فى حفرة.

 

و تابعت ابراهيم، وترتبط النظارة بكاميرا تصور و تلتقط الأشياء الموجودة أمام الكفيف و تترجمها إلى إشارات، لكن كل فترة ومن خلال الاستعانة بمهندسين متخصصين فى مجالات عديدة لتطوير الفكرة و تصغير حجمها، حيث تتكون من نظارة مثبت بها كاميرا صغيرة، ومواصلة بجهاز صغير لترجمة الإشارات وشاحن بطارية، كل هذه المكونات تخضع لتطوير مستمر لتصغيرها الصغر حجم متاح.

 

و أضافت ابراهيم، بفضل الله تعالى نجحت النظارة فى التعرف على الكثير من الأشياء و إخبار الكفيف بها من خلال السماعة التى توضع فى الأذن، و تغلبت على الكثير من العوائق المتعلقة باللغة التى ينطقها قاموس الكمبيوتر الملحق بالنظارة.

 

و أشارت ابراهيم، إلى أنها وجدت مساعدة كبيرة من أعضاء هيئة التدريس وزملائها بكلية التربية الرياضية، ما شجعها و ساعدها على استكمال مشوارها فى الابتكار والبحث العلمى، بجانب مساعدة ودعم أسرتها فى هذا الابتكار الانسانى فى المقام الأول والذى يخدم فئة تحتاج لدعم ومساندة كافة أفراد المجتمع.

 

من جانبه قال الدكتور فرج خضارى، مدير مكتب تسويق ونقل التكنولوجيا و الابتكار بجامعة جنوب الوادى، إن النظارة الناطقة يعد من الابتكارات المميزة التي تخدم البشرية و أن رئيس الجامعة، وجه بأن يتولى مكتب تسويق ونقل التكنولوجيا والابتكار تحمل جميع نفقات استخراج براءة الاختراع الخاصة بالطالبة، كما وجه بتقديم كل الدعم الفنى المطلوب حتى يظهر الابتكار للنور.

 

منى ابراهيم 
منى ابراهيم 
منى ابراهيم 
منى ابراهيم 

 

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