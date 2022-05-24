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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إسماعيل ياسين في ذكرى رحيله.. أهم أفلامه وحقيقة وفاته فقيرا

إسماعيل ياسين
إسماعيل ياسين

يحل اليوم الثلاثاء ؛ ذكرى وفاة نجم الكوميديا إسماعيل ياسين الذي ولد  في 15 سبتمبر 1912 بمحافظة السويس.


إسماعيل ياسين.. وطفولته

عاش إسماعيل ياسين  طفولة بائسة وحياة غير مستقرة، حيث لم يكمل تعليمه الابتدائي وترك المدرسة عقب وفاة أمه ودخول والده السجن بسبب تراكم الديون عليه، فاضطر الفتى للعمل مناديا أمام محل لبيع الأقمشة، ثم بدأ كمطرب صغير جدًا في الأفراح الشعبية،ثم التحق بالعمل مع الأسطى "نوسة "ثم عاد يفكر مرة ثانية في تحقيق حلمه الفني فذهب إلى القاهرة حيث عمل مع الفنانة الشهيرة في ذلك الوقت بديعة مصابني وهي من بدأ فى ملاحظة موهبته ، وتأثر فى ذلك الوقت بالموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب.

إسماعيل ياسين ودخوله السينما :

وفى عام 1939 كانت بداية دخوله السينما، عندما اختاره فؤاد الجزايرلى ليشترك في فيلم (خلف الحبايب ) ، وقدم العديد من الأفلام لعب فيها الدور الثاني ومن أشهرها في تلك الفترة (علي بابا والأربعين حرامي) و(نور الدين والبحارة الثلاثة) و(القلب له واحد)،وقد قدم إسماعيل ياسين أكثر من 166 فيلم في حياته وهو صاحب أكبر سلسلة من الأفلام بإسمه وهي تبدأ بأسم ( اسماعيل يس في .. ) ،و قدم للمسرح 60 مسرحية سجلت جميعها للتليفزيون ولكن أحد الموظفين بالتليفزيون المصري أخطأ وقام بمسحها جميعا، إلا فصلين من مسرحية "كل الرجالة كده" وفصل واحد من مسرحية أخرى. 


إسماعيل ياسين.. وأهم أفلامه

ومن أهم أفلام إسماعيل ياسين : (ابن حميدو - إسماعيل يس في الأسطول - امسك حرامي - إسماعيل يس في مستشفى المجانين - إسماعيل يس في دمشق - إسماعيل يس طرزان - الست نواعم - بحبح أفندي - إسماعيل يس للبيع - أبو عيون جريئة - الكمساريات الفاتنات - إسماعيل يس في جنينة الحيوان - المجانين في نعيم - حماتي ملاك - العتبة الخضرا - بـلـبـل أفـنـدى ) بعض مونولوجات إسماعيل ياسين:(صاحب السعادة- ولع...ولع - فين وفي - الدنيا دي متعبة - ياللي تمللي تحسد - الدنيا تياترو .. وفيه ناس بتتعب .. ).


إسماعيل ياسين.. معاناته في أيامه الأخيرة

وعانى إسماعيل ياسين من ظروف مالية أدت لصعوبات صحية أيضا خلال آخر أيامه، وكشفت عن ذلك السيدة "سامية" زوجة نجله الراحل ياسين إسماعيل ياسين، في حوار مع الإعلامية إيمان الحصري ببرنامج "مساء dmc" عبر فضائية dmc في سبتمبر 2017.وقالت: "مكنش عليه ديون كما تردد، ولكن هو لما ابتدى مسرح التليفزيون يطلع اتسحبت السجادة من تحت أقدام إسماعيل ياسين، لظهور جيل جديد".أضافت: "في الفترة دي لما كان يجيله شغل، بعد ما المنتج يبعتله السيناريو يختفي، كان في أمر أنه ميشتغلش، لحساب ناس أخرى طلعت في المسرح، ناس كانوا عايزين يبقوا أساتذة مسرح ووصوا ناس من مراكز القوى ودول اللي أبعدوا المنتجين عن إسماعيل ياسين".


استكملت: "في الفترة دي حصله ركود جامد، مكنش فيه فلوس زائد الضرائب، كان له في البنك 300 ألف جنيه، راح البنك عشان يسحبهم لقاهم 2 جنيه، أخدوا منه الفلوس و300 ألف جنيه دول وقتها كانوا مبلغ كبير، مستحملش وجاله شلل نصفي مؤقت".

واصلت: "في عام 1967 سافر لبنان واشتغل وعمل مسلسلات وإعلانات، والفلوس دي كلها لمها ورجع عشان يفتح المسرح بتاعه، والمشكلة أن المسرح ده استنزف منه كل الفلوس، وخلص فلوسه اللي جابها من لبنان، ومبقاش في فلوس خالص ورجع تاني زي ما بدأ".


اختتمت: "آخر فيلم عمله إسماعيل ياسين كان (الرغبة والضياع) بتاع رشدي أباظة، واشتغل فيه 4 أيام وتوفى، وبعدين أخدوا البدل بتاعته عشان يكملوا مشاهده.

إسماعيل ياسين .. ونساء في حياته


في بداية حياته أحب إسماعيل ياسين فتاة كانت تعمل معه في فرقة فنية، حيث كانت تعمل راقصة في الفرقة حينها، لكن قصتهما لم تستمر للنهاية.

وذلك بسبب أنه كان هناك قوانين تمنع ارتباط الاعضاء ببعضهما البعض.

ولم تستمر الزيجة لفترة طويلة، حيث زعم البعض أنها كانت تحب شخص أخر.

وانتهت قصة حبهما سريعا، دون أن يثمر الزواج عن أطفال

ليرتبط للمرة الثانية من الفتاة التي أحبها في البداية والتي كانت كذلك تعمل مونولوجيست وراقصة

وبعد طلاقه الاول، قرر استعادة قصته مع ثريا؛ وبالفعل ارتبطا الثنائي وعٌقدت خطبتهما؛ حيث ذهب يطلب يدها للزواج والتقى بشاب قدمته له باعتباره شقيقها.

وكان يدللها ويقدم لها الهدايا وعندما قرر الزواج منها، كان الرد صادمًا حين أخبرته أنها متزوجة بالفعل من الشاب الذي قدمته له باعتباره شقيقها.

وكانت الزيجة الأخيرة من سيدة تدعى فوزية، وهي الزيجة التي استمرت حتى وفاته.

والتقى بها عندما قرر شراء أول سيارة  من الإسكندرية، فكانت ترافق صديقتها، زوجة مدير المسرح.

واستطاع أن يقنعها بالزواج، وتزوجا وأنجبا نجله الوحيد المخرج الراحل ياسين إسماعيل ياسين.

وقيل في بعض الروايات إن زوجته كان سببا من أسباب إفلاسه في نهاية حياته، حيث كانت تميل إلى شراء الكثير من الأشياء، وصرف أمواله بشكل غير مسؤول.

إسماعيل ياسين .. ووفاته

توفى إسماعيل ياسين في ٢٤ مايو بعد صراع مع المرض .

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