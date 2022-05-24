الإمارات: وفاة شخصين وإصابة آخرين في حريق مطعم بأبو ظبي

أكدت دائـرة الصحة بأبوظبي ، وبالتنسيق مع شـرطة أبوظبي وهيئة أبوظبـي للدفاع المدني، أن جميع مصابي حادث انفجار إسـطوانة الغاز الذي وقع في مطعم بمنطقـة الخالدية بأبوظبي، قـد تلقوا الرعاية الطبية اللازمة في منشـآت القطاع الصحي بالإمارة.

وبينت الإدارة في بيان لها نقلته وسائل إعلام اماراتية؛ أن منشـآت القطاع الصحي بالإمارة قامت بدورها بالتعامـل السـريع مـع الإصابات وإجــراء جميـع الفحوصـات اللازمة للاطمئنان على حالتهـم الصحية عقب الحـادث.

وأوضحت أنه تم التنسيق المباشر مع سفارات الرعايا المصابين الذين يستكملون رعايتهم الطبية ومـع أهاليهم لتسهيل زيارتهم في المنشـآت الطبيـة والاطمئنان عليهم بعد أن استكملت الفرق الطبية إجراءاتها بما يضمن سلامتهم بشكل كامل.

كما أعربـت دائرة الصحـة عن تعازيها بوفاة شخصين جـراء الحادث، مؤكدة أنها تقوم بالتنسيق مع السفارات والأهالي لاستكمال الإجراءات اللازمة.