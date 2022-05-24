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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

وزير الشباب والرياضة يشارك فى الاجتماع الإقليمي رفيع المستوى بالأردن

صدى البلد

يشارك الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذى لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، فى فعاليات الاجتماع الإقليمى رفيع المستوى المُقام بالمملكة الأردنية الهاشمية فى الفترة ٢٣-٢٤ مايو الجارى تحت شعار "تعلم الشباب، والمهارات والإدماج المجتمعي، والانتقال إلى العمل اللائق".

يهدف الاجتماع إلى تمكين الممارسات ذات الصلة بتعلم النشء والشباب وتنمية مهاراتهم، وتمكين مساهمات الشباب في وضع حلول للتحديات التى تواجههم، والترويج لجدول أعمال مشترك عبر الحكومات والقطاع الخاص والشباب ومنظمات المجتمع المدنى والأمم المتحدة، فضلاً عن إنشاء منتدى يسهم فى تبادل الممارسات الجيدة والمشاركة فى إيجاد المزيد من الحلول.

انطلقت جلسات الاجتماع اليوم بحضور وزير الشباب والرياضة، والوفد المصرى المرافق له وسط تواجد عدد من ممثلى منظمة العمل الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة اليونسييف.

ومن المقرر أن يساهم الاجتماع الإقليمى رفيع المستوى فى تسريع عمل مختلف الجهات من "مؤسسات حكومية، القطاع الخاص، منظمات المجتمع المدنى، الأمم المتحدة"، وذلك على مستوى استراتيجية الأمم المتحدة للشباب، وخطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠م.

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