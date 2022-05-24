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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

قافلة جامعة طنطا تعالج 1509 حالة وتصرف الدواء مجانا بالمحلة.. صور

قافلة جامعة طنطا
قافلة جامعة طنطا

انطلقت اليوم من جامعة طنطا قافلة طبية  إلى قرية سامول بمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية لفحص وعلاج المرضى وصرف الدواء بالمجان بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا، والاستغاثات بمجلس الوزراء.

وأكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، أن هناك أولوية بالجامعة لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " فى القرى الاكثر احتياجا بالغربية و تنفيذ خطة متكاملة لدعم المنظومة الصحية من خلال إطلاق سلسلة من القوافل الطبية تجوب مراكز وقرى المحافطة طوال العام لخدمة المرضى فى إطار احتفالات الجامعة باليوبيل الذهبى.

من جانبه، قال الدكتور حمدي شعبان، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة الطبية شهدت توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ 1509 مواطناً بالمجان من أهالي القرية.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن القافلة الشاملة شهدت مشاركة عدد من كليات الجامعة، مضيفاً أن القافلة مجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية لتعظيم الاستفادة من الأساتذة المتخصصين بكلية الطب.

وأشار الدكتور محمد الشبينى، وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم تحويل 69 حالة لاستكمال العلاج في مستشفيات الجامعة في تخصصات العظام والأنف والأذن والجراحة العامة والصدر والباطنة والأطفال والرمد والمسالك البولية والمخ والأعصاب.

شارك فى القافلة الدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازى مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.

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جامعة طنطا الغربية مجلس الوزراء حياة كريمة قافلة طبية الكشف الطبي المبادرة الرئاسية مسالك مشروعات المحلة الكبرى القرى الاكثر احتياجا

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