محافظ الشرقية يتفقد منافذ بيع السلع.. ويوجه بإحكام الرقابة على الأسعار

اختتم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، جولته التفقدية بمدينة الحسينية بمتابعة منافذ بيع الخضروات والفاكهة واللحوم للاطمئنان على توافرها، والتأكد من صلاحيتها وتقديمها للمواطنين بأسعار مخفضة عن السوق.

واستفسر المحافظ من الباعة والمترددين على المنفذ عن أسعار بيع الخضروات والفاكهة ليؤكد الجميع أن الأسعار مناسبة وأقل من مثيلاتها في السوق، مقدمين الشكر لمحافظ الشرقية لاهتمامه بتوفير السلع والمواد الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأشار محافظ الشرقية إلى استمرار المحافظة بالتنسيق مع كبار تجار الجملة لإقامة شوادر ومنافذ بمختلف مركز ومدن المحافظة لتقديم السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة عن السوق للتصدي للغلاء والوصول إلى المواطنين الأكثر احتياجا ومساعدتهم في شراء احتياجاتهم بأسعار مناسبه لهم.

توجه محافظ الشرقية لمدينة منشأة أبو عمر حيث قام بتفقد مقر مجلس المدينة مشدداً علي ضرورة حسن استقبال المواطنين وانهاء مصالحهم طبقا للقانون.

كما قام المحافظ بجولة تفقدية داخل المركز التكنولوجي للمدينة للاطمئنان على انتظام العمل ومستوي الخدمة المقدمة للمواطنين , موجهاً بحسن التعامل مع المواطنين ، والتفاعل السريع مع طلباتهم والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن.

وشدد على إحكام الرقابة والسيطرة علي الأسعار حرص محافظ الشرقية علي متابعة حركة البيع والشراء بأسواق المدينة , موجها السيد العبيدي رئيس مدينة منشأه أبو عمر بالتنسيق مع وكيلة وزارة التموين بتكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة علي الأسواق والمحال التجارية للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة والتزام الباعة بالأسعار الإسترشادية واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.