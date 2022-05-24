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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مصرع 6 أشخاص وعشرات المفقودين في انهيار مبنى بجنوب غرب إيران ..شاهد

انهيار مبنى بمدينة
انهيار مبنى بمدينة آبادان بجنوب غرب إيران

عرضت فضائية "يورونيوز"، مقطع فيديو يرصد انهيار مبنى بجنوب غرب إيران.

وأوضح المقطع أنه قتل ستة أشخاص على الأقل جراء انهيار مبنى ضخم قيد الإنشاء في حي مزدحم بمدينة آبادان بجنوب غرب إيران، وفق ما أفاد به التلفزيون الرسمي أمس الإثنين، في حصيلة يخشى أن تزداد مع تبقي عشرات في عداد المفقودين.

وأعلن التلفزيون الرسمي انهيار أجزاء من مبنى متروبول المؤلف من عشر طبقات والواقع في مدينة آبادان بمحافظة خوزستان الحدودية مع العراق في جنوب غرب الجمهورية الإسلامية.

وأفاد التلفزيون أن ستة أشخاص قتلوا وأصيب 27 آخرون في الحادث، علما بأن الحصيلة الأولية لهيئة الإغاثة تحدثت عن أربعة قتلى.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر في خوزستان أن 80 شخصا على الأقل علقوا تحت الأنقاض، وأن العمل جارٍ لانقاذهم، وأنه وبعد انقضاء نحو ست ساعات على الحادث، كان العشرات لا يزالون في عداد المفقودين.

وبث التلفزيون لقطات جوية للمبنى الضخم المؤلف من عشر طبقات، ويرتفع أعلى من كل المباني المحيطة به، وأظهرت اللقطات انهيارا عموديا كاملا لجزء كبير منه، وتحوّله إلى طبقات مكدسة من الاسمنت والحديد على الأرض، في حين بقيت أقسام أخرى من المبنى ذاته من دون أي أضرار كبرى تذكر.

وتواجد العشرات في المكان غالبيتهم عمال إنقاذ وضعوا خوذة حمراء، بينما عملت آليات ثقيلة من جرافات ورافعات على إزالة الركام لتسهيل البحث عن أشخاص يحتمل وجودهم تحت الأنقاض.

وتصاعد الغبار في الأرجاء جراء وضع الجرافات كميات من الردم في شاحنات كبيرة لنقلها من المكان، في حين بدا عدد من رجال الإنقاذ يستخدمون أجهزة اتصال لاسلكية، واستعان آخرون بكلاب مدرّبة على البحث.

وأظهرت لقطات التلفزيون تجمّع عشرات من سكان آبادان على الأرصفة المجاورة، وقد بدا الذهول على وجههم.

ايران انهيار مبنى مدينة آبادان مبنى متروبول خوزستان الحدودية هيئة الإغاثة جمعية الهلال الأحمر

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