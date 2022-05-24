عن روايتها الجنة.. ترشيح الكاتبة اليابانية ميكو كاواكامي لجائزة بوكر العالمية

تم ترشيح رواية "الجنة" للكاتبة اليابانية “ميكو كاواكامي” في القائمة القصيرة لجائزة البوكر الدولية لهذا العام التي تستضيفها بريطانيا ، عن فئة الاعمال المترجمة لجائزة بوكر الشهيرة.

ووفقا لموقع “asahi” الياباني، ترجم “سام بيت" و”ديفيد بويد" النسخة الإنجليزية من الرواية المأخوذة من سلسلة “كودانشا” بونكو الورقية.

تعد موكو أول مؤلفة يابانية يتم إدراجها في القائمة المختصرة للجائزة منذ “يوكو أوجاوا”، التي تم ترشيحها لجائزة "ذاكرة الشرطة" في عام 2020.

وتدور قصة كاواكامي عن الراوي، وهو طالب في السنة الثانية في المدرسة الإعدادية يتعرض للتخويف بشكل معتاد من قبل زملائه في الفصل بسبب إصابته بـ “حوّل في عينيه” وتتساءل الرواية عن قيمة الخير والشر من خلال التنمر.

كانت قد نشرت الرواية في عام 2009 عن دار نشر “كودانشا”، وحصلت على جائزة وزير الثقافة لتشجيع الفنانين والكتاب الجدد، بالإضافة إلى جائزة موراساكي شيكيبو.

وعن أعمالها الأخرى كانت قد ترجمت روايتها "الجنة" إلى الإنجليزية في عام 2021، وقد ظهرت في مجلة “نيويوركر” ومنشورات أخرى.

وعن الكاتبة اليابانية كاواكامي، كانت قد ولدت في عام 1976، وفازت بجائزة "أكوتاجاوا" الشهيرة عن روايتها لعام 2008.