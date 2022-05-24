عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عن روايتها الجنة.. ترشيح الكاتبة اليابانية ميكو كاواكامي لجائزة بوكر العالمية

الكاتبة اليابانية
الكاتبة اليابانية “ميكو كاواكامي”

تم ترشيح رواية "الجنة" للكاتبة اليابانية “ميكو كاواكامي” في القائمة القصيرة لجائزة البوكر الدولية لهذا العام التي تستضيفها بريطانيا ، عن فئة الاعمال المترجمة لجائزة بوكر الشهيرة.

ووفقا لموقع “asahi” الياباني، ترجم “سام بيت" و”ديفيد بويد" النسخة الإنجليزية من الرواية المأخوذة من سلسلة “كودانشا” بونكو الورقية.

txt

بعد الجائزة العالمية للرواية العربية.. أبرز الجوائز الأدبية من نوبل إلى بوكر

txt

خطأ شائع| الجائزة العالمية للرواية العربية ليست «بوكر» بالعربي.. تاريخها والهدف منها

تعد موكو أول مؤلفة يابانية يتم إدراجها في القائمة المختصرة للجائزة منذ “يوكو أوجاوا”، التي تم ترشيحها لجائزة "ذاكرة الشرطة" في عام 2020.

وتدور قصة كاواكامي عن الراوي، وهو طالب في السنة الثانية في المدرسة الإعدادية يتعرض للتخويف بشكل معتاد من قبل زملائه في الفصل بسبب إصابته بـ “حوّل في عينيه” وتتساءل الرواية عن قيمة الخير والشر من خلال التنمر.

كانت قد نشرت الرواية في عام 2009 عن دار نشر “كودانشا”، وحصلت على جائزة وزير الثقافة لتشجيع الفنانين والكتاب الجدد، بالإضافة إلى جائزة موراساكي شيكيبو.

وعن أعمالها الأخرى كانت قد ترجمت روايتها "الجنة" إلى الإنجليزية في عام 2021، وقد ظهرت في مجلة “نيويوركر” ومنشورات أخرى.

وعن الكاتبة اليابانية كاواكامي، كانت قد ولدت في عام 1976، وفازت بجائزة "أكوتاجاوا" الشهيرة عن روايتها لعام 2008.

وزير الثقافة الشرطة اليابان الفنان تنمر الرواية إنجليزي تشجيع جائزة الكتاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شباب يصورون لحظات وفاتهم المأساوية في الصحراء.. شاهد

مسلسل إساءات عمرو واكد لا ينتهي.. قذف المحصنات من نساء مصر|القصة كاملة

لماذا طلبت وزارة التموين رقم هاتف لأصحاب بطاقات الدعم؟.. الوزير يرد

الفراخ رخصت.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 23- 5 -2022

كيروش لـ صدى البلد: اسألوا العطار عما حدث في مكتبه.. والحضري وشوقي خائفان

ميدو: الخطيب أعطى درسا في الإدارة الرياضية والأهلي فوق الجميع| فيديو

يدعم الجماعات الإرهابية.. عمرو واكد يسب سيدات مصر وتحرك عاجل ضده

أسعار صرف العملات الأجنبية بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

ترشيحاتنا

شعبة الخضروات: الأسعار انخفضت 50% والطماطم بـ 4 جنيهات.. فيديو

وزير التنمية المحلية: تحويل 6 آلاف موظف بالإدارة المحلية للنيابة العامة والإدارية

دعاء صلاة التسابيح .. لتفريج الكرب وتوسيع الأرزاق

لم تف بوعدها.. بولندا تشعر بخيبة أمل كبيرة بسبب دبابات ألمانيا

عبدالغفار: مصر أطلقت نموذج المستشفيات الخضراء التزاما بتعهدات الحفاظ على البيئة

شعبة الدواجن: انخفاض الأسعار بنسبة 25% منذ نهاية رمضان وحتى الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عندما تألقت فاتن حمامة وتحية كاريوكا في مهرجان كان السينمائي .. نوستالجيا

حالة نادرة.. أمريكي مولود بلا فكين ينتصر على التنمر ويتزوج.. شاهد

شاهد.. لحظة ثوران بركان القرش تحت الماء وسبب تسميته بهذا الإسم

يسري نصر الله مع لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان كان.. صور

فيديو

على الزوجة إعانة زوجها للزواج بأخرى.. ماذا قال أحمد كريمة عن التعدد؟

طيران مخفض و3 آلاف جنيه لكل مشجع.. الأهلي يدعم جماهيره قبل مباراة الوداد في المغرب .."فيديوجراف"

تعرف على رد فعل الإعلاميين بأفغانستان على قرار طالبان بفرض النقاب.. فيديو

قصة نانسي.. عايزة تثبت نسب ابنتها.. ما القصة.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

اﻟﻤﺰﻳﺪ