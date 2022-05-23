عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

خطأ شائع| الجائزة العالمية للرواية العربية ليست «بوكر» بالعربي.. تاريخها والهدف منها

جائزة بوكر العالمية
جائزة بوكر العالمية

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية، اليوم، عن فوز رواية "خبز على طاولة الخال ميلاد" للكاتب محمد النعّاس بالدورة الخامسة عشرة من الجائزة لعام 2022.


تُمنح الجائزة الدولية السنوية للرواية العربية (IPAF) لرواية باللغة العربية يعتبرها حكام IPAF الأفضل في ذلك العام، وتعتبر الجائزة رائدة في العالم العربي في التزامها باستقلالية وشفافية ونزاهة عملية التحكيم.

txt

من الهندسة للأدب.. مسيرة محمد النعاس أول كاتب ليبي يفوز بـ البوكر العربية

txt

مثل شعبي ألهمه وسردها على أصوات القصف.. محمد النعاس يكشف كواليس روايته «خبز على طاولة الخال ميلاد»

تم إطلاق IPAF في أبو ظبي في أبريل 2007. وكان أصله اقتراحًا بأنها جائزة على غرار جائزة بوكر المشهود لها دوليًا ستشجع على الاعتراف بالجودة العالية للرواية العربية، وتكافئ الكتاب العرب وتؤدي إلى زيادة القراء الدوليين من خلال الترجمة. 

 

وفي حفل الإطلاق ، قال رئيس الأمناء المؤسس لـ IPAF ، جوناثان تايلور: “أعتقد أن هذه الجائزة ستكافئ وتحقق التقدير والقراء للكتّاب البارزين باللغة العربية. أتطلع إلى رؤية المزيد من الروايات العربية عالية الجودة في متناول عالم أوسع ".

يختار مجلس أمناء الجائزة، كل عام لجنة جديدة من خمسة محكمين، قد يكونوا من النقاد الأدبيين والكتاب والأكاديميين من العالم العربي وخارجه. للتأكيد على البعد الدولي للجائزة ، يكون أحدهم دائمًا غير عربي.

 

قرأ الحكام جميع الروايات المقدمة (في السنوات الأخيرة كان العدد أكثر من 150 رواية). يجتمعون معًا ثلاث مرات ، أولاً لتحديد قائمة طويلة من ستة عشر ، ثم تحسينها إلى قائمة مختصرة من ستة ، وأخيراً اختيار الفائز من القائمة المختصرة. لا يمكن للقضاة أن يراعيوا التأثيرات والآراء الخارجية ولا لقضايا الجنسية أو الدين أو السياسة أو الجنس أو العمر. ولكن مع هذه المعايير الأساسية فقط.

 

يتم الإعلان عن الفائز في حفل أقيم في أبو ظبي، ويتلقى المؤلفون المختارون 10 آلاف دولار أمريكي، ويتسلم المؤلف الفائز مبلغًا إضافيًا قدره 50 ألف دولار أمريكي ، مع التزام بأن تتحمل الجائزة تكلفة ترجمة الرواية الفائزة إلى اللغة الإنجليزية للمساعدة في ضمان نشرها للقراء الناطقين باللغة الإنجليزية.

 

تشجع IPAF أيضًا بنشاط ترجمة جميع الروايات المختصرة إلى لغات أخرى. يجذب الاعتراف من قبل IPAF انتباه الناشرين في جميع أنحاء العالم. لذلك يمكن للروايات المرتبطة بـ IPAF أن تتطلع إلى زيادة عدد القراء والمبيعات داخل العالم العربي والعالم من خلال الترجمة.

 

ووفقا للموقع الرسمي للجائزة، فإنه على الرغم من أن الجائزة يُشار إليها غالبًا باسم "الكتاب العربي" ، إلا أنه لم يتم التحريض عليها أو المصادقة عليها على الإطلاق من قبل IPAF أو مؤسسة جائزة البوكر وهما منظمتان منفصلتان تمامًا ومستقلتان. والجائزة العالمية للرواية العربية ليست مرتبطة بأي شكل من الأشكال بجائزة بوكر العالمية Booker Prize.


بالإضافة إلى الجائزة نفسها ، تدعم IPAF المبادرات الأدبية الأخرى. في عام 2009 ، أطلقت الجائزة أول ندوة  وهي ورشة الكتاب، لكتاب الخيال الناشئين باللغة العربية.

 

الجائزة الدولية للرواية العربية يرعاها حاليا مركز أبو ظبي للغة العربية ، تحت مظلة دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ، وتشرف عليها مؤسسة جائزة بوكر في لندن.

مؤسسة العرب النقاد لندن الثقافة دبي أبو ظبي الحكام التحكيم الجائزة العالمية للرواية العربية العالم العربى اللغة العربية السياسة الترجمة الكتاب البوكر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أشرف بن شرقي والأهلي.. مجلس الخطيب يحسم أنباء انتقاله.. ومرتضى: حقة يرحل..فيديوجراف

بدءا من الغد.. انخفاض سعر الحديد 1000 والأسمنت 100 جنيه للطن

بعد إصابة مصطفى كامل به.. كل ما تريد معرفته عن الهلع العصبي

أقسم بالله موجودين.. مبروك عطية: الإنترنت والفيس بوك مذكوران في القرآن

قبل ساعات من حفل زفافهما.. أول ظهور لـ بوسى برفقة هشام ربيع

سعر الذهب اليوم الأحد 22-5-2022

شاهد.. الصور الأولى للمطربة بوسي بفستان الزفاف

شعر كأنه سيموت .. مرض نادر يصيب الفنان مصطفى كامل

ترشيحاتنا

على وشك الانهيار.. شركة EA تبحث عن مستثمر قوي لشرائها أو الشراكة معها

سعر بيع وشراء الريال السعودي اليوم الإثنين 23-5-2022

البنك الأهلي يعلن إنشاء 30 فرعًا خلال الـ10 سنوات المقبلة في العاصمة الإدارية

نقص حاد في ألبان الأطفال بالولايات المتحدة الأمريكية|ما تريد معرفته عن الأزمة

خطأ شائع| الجائزة العالمية للرواية العربية ليست «بوكر» بالعربي.. تاريخها والهدف منها

بعد تتويجها ببطولة العالم للإسكواش.. نور الشربيني تقترب من صدارة التصنيف العالمي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بوسي ترقص في حفل زفافها برفقة نجوم الفن.. فيديو وصور

بحضور وفاء عامر وريم البارودي.. مصطفى حجاج يشعل فرح بوسي

شاهد .. صور جديدة من حفل زفاف بوسي

شاهد.. الصور الأولى للمطربة بوسي بفستان الزفاف

فيديو

شعر كأنه سيموت .. مرض نادر يصيب الفنان مصطفى كامل

العالم يحبس أنفاسه.. توقعات بانتشار كبير لـ جدري القرود وطرق العدوى

أزمات الوسط الفني.. وقف غادة إبراهيم آخرها…فيديو

أشرف بن شرقي والأهلي.. مجلس الخطيب يحسم أنباء انتقاله.. ومرتضى: حقة يرحل..فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سمية عبدالمنعم

قوانين الأحوال الشخصية.. نظرة إلى الواقع قليلًا

رشا شكر

طفرة جديدة لرحلات الفضاء مع مركبة ستارلاينر

محمد شعبان

موسم المستريحين

ياسمين بدوي

لا تربية ولا تعليم .. !

إلهام أبو الفتح

وداعا المثقف سمير صبري

إبراهيم شعبان

في وداع مظفر النواب.. شاعر بحجم أمة ومعاناتها

كريمة أبو العينين

التدمير بالدراما

أحمد نجم

حوار وطني بفكر جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ