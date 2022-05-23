خطأ شائع| الجائزة العالمية للرواية العربية ليست «بوكر» بالعربي.. تاريخها والهدف منها

أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية، اليوم، عن فوز رواية "خبز على طاولة الخال ميلاد" للكاتب محمد النعّاس بالدورة الخامسة عشرة من الجائزة لعام 2022.



تُمنح الجائزة الدولية السنوية للرواية العربية (IPAF) لرواية باللغة العربية يعتبرها حكام IPAF الأفضل في ذلك العام، وتعتبر الجائزة رائدة في العالم العربي في التزامها باستقلالية وشفافية ونزاهة عملية التحكيم.

تم إطلاق IPAF في أبو ظبي في أبريل 2007. وكان أصله اقتراحًا بأنها جائزة على غرار جائزة بوكر المشهود لها دوليًا ستشجع على الاعتراف بالجودة العالية للرواية العربية، وتكافئ الكتاب العرب وتؤدي إلى زيادة القراء الدوليين من خلال الترجمة.

وفي حفل الإطلاق ، قال رئيس الأمناء المؤسس لـ IPAF ، جوناثان تايلور: “أعتقد أن هذه الجائزة ستكافئ وتحقق التقدير والقراء للكتّاب البارزين باللغة العربية. أتطلع إلى رؤية المزيد من الروايات العربية عالية الجودة في متناول عالم أوسع ".

يختار مجلس أمناء الجائزة، كل عام لجنة جديدة من خمسة محكمين، قد يكونوا من النقاد الأدبيين والكتاب والأكاديميين من العالم العربي وخارجه. للتأكيد على البعد الدولي للجائزة ، يكون أحدهم دائمًا غير عربي.

قرأ الحكام جميع الروايات المقدمة (في السنوات الأخيرة كان العدد أكثر من 150 رواية). يجتمعون معًا ثلاث مرات ، أولاً لتحديد قائمة طويلة من ستة عشر ، ثم تحسينها إلى قائمة مختصرة من ستة ، وأخيراً اختيار الفائز من القائمة المختصرة. لا يمكن للقضاة أن يراعيوا التأثيرات والآراء الخارجية ولا لقضايا الجنسية أو الدين أو السياسة أو الجنس أو العمر. ولكن مع هذه المعايير الأساسية فقط.

يتم الإعلان عن الفائز في حفل أقيم في أبو ظبي، ويتلقى المؤلفون المختارون 10 آلاف دولار أمريكي، ويتسلم المؤلف الفائز مبلغًا إضافيًا قدره 50 ألف دولار أمريكي ، مع التزام بأن تتحمل الجائزة تكلفة ترجمة الرواية الفائزة إلى اللغة الإنجليزية للمساعدة في ضمان نشرها للقراء الناطقين باللغة الإنجليزية.

تشجع IPAF أيضًا بنشاط ترجمة جميع الروايات المختصرة إلى لغات أخرى. يجذب الاعتراف من قبل IPAF انتباه الناشرين في جميع أنحاء العالم. لذلك يمكن للروايات المرتبطة بـ IPAF أن تتطلع إلى زيادة عدد القراء والمبيعات داخل العالم العربي والعالم من خلال الترجمة.

ووفقا للموقع الرسمي للجائزة، فإنه على الرغم من أن الجائزة يُشار إليها غالبًا باسم "الكتاب العربي" ، إلا أنه لم يتم التحريض عليها أو المصادقة عليها على الإطلاق من قبل IPAF أو مؤسسة جائزة البوكر وهما منظمتان منفصلتان تمامًا ومستقلتان. والجائزة العالمية للرواية العربية ليست مرتبطة بأي شكل من الأشكال بجائزة بوكر العالمية Booker Prize.



بالإضافة إلى الجائزة نفسها ، تدعم IPAF المبادرات الأدبية الأخرى. في عام 2009 ، أطلقت الجائزة أول ندوة وهي ورشة الكتاب، لكتاب الخيال الناشئين باللغة العربية.

الجائزة الدولية للرواية العربية يرعاها حاليا مركز أبو ظبي للغة العربية ، تحت مظلة دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي ، وتشرف عليها مؤسسة جائزة بوكر في لندن.