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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24-5-2022

أسعار الذهب خلال
أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 24-5-2022

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على أسعار الذهب خلال التعاملات اليوم الثلاثاء 24-5-2022، وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

 

أسعار جرام الذهب اليوم


ووصل سعر جرام الذهب من عيار 24 إلى 1,206 جنيه، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 1,055 جنيه.

ارتفاع أسعار الذهب وتراجع الدولار| تفاصيل

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24-5-2022

ووصل سعر جرام الذهب من عيار 18 إلى 904 جنيه، وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو 703 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو  37,498 جنيه، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 8,440 جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو 1,205,714 جنيه.

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية


وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وتعد أخبار أسعار الذهب التي يتم نشرها يوميا في مصر، معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

 

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