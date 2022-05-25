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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق انطلاق ورشة عمل مجانية بمركز تطوير التعليم الجامعي بعين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

ينظم مركز تطوير التعليم الجامعي بكلية التربية  جامعة عين شمس ورشة عمل مجانية لطلاب الدراسات العليا والباحثين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والمهتمين بالبحث العلمي بالجامعات والمركز البحثية تحت عنوان "إدارة المراجع باستخدام برنامج EndNote"، وذلك ذلك يوم الأربعاء الموافق 25 مايو 2022 الساعة في تمام السابعة مساءً اون لاين عبر تطبيق Microsoft Teams عبر الرابط التالي:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aFtpr4Urvzqa6zepOqdcPJxPwHdEbh2EixJ43kiLzmQA1%40thread.tacv2/1653303457480?context=%7b%22Tid%22%3a%22ffdcdd82-1844-4de6-9e05-135bcb46e3bc%22%2c%22Oid%22%3a%22b577a1fe-9db6-4080-afde-52df66f4fde0%22%7d
 

تعقد الورشة تحت رعاية الدكتور حازم راشد عميد كلية التربية جامعة عين شمس و رئيس مجلس إدارة المركز، والدكتور أسامة جبريل أحمد مدير مركز تطوير التعليم .

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إشادة من خبراء الإعلام بمشاريع تخرج طلاب علوم اتصال آداب عين شمس

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انطلاق مناقشة مشروعات التخرج لطلاب قسم الإعلام بآداب عين شمس

تهدف الورشة إلى كيفية تحميل برنامج ال End Note x7 & desktop versions و إدراج شريط أدوات البرنامج داخل برنامج Microsoft word  وإنشاء مكتبة للمراجع داجل البرنامج ومهارات إدخال المراجع يدويا والكترونيا وتصدير قائمة المراجع تلقائيا في ملف الورد وتغيير نمط تنسيق المراجع بالبحث بصورة تلقائية واستخدام خاصية manuscript matching وتأتي الورشة لمدة يوم واحد، وهي مكثفة.
للتواصل مع مركز تطوير التعليم الجامعي بكلية التربية -جامعة عين شمس -شارع المقريزي -روكسي -مصر الجديدة     تيليفون: 01012566311 -0224544249 
 

 

وقد كرمت، الدكتورة يوهانسن عيد رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات كل من الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس وعددا من رؤساء الجامعات التي حصل منها عدد كبير من الكليات والبرامج علي الاعتماد من الهيئة خلال العام الدراسي 2021-2022 ،وذلك خلال الملتقي الذي اقامته الهيئة تحت عنوان:ضمان الجودة والرقمنة: الطريق إلى إصلاح وإدارة التعليم ، بحضور الدكتور  شريف حماد وزير البحث العلمى السابق والدكتور  احمد زكى بدر وزير التربيه والتعليم والتنميه المحليه سابقا ،الدكتور جمال سامى رئيس جامعه ٦ اكتوبر ،وعميد كليه الطفولة جامعه عين شمس الأسبق ومحافظ الفيوم سابقا،ا.د هشام تمراز نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة ، أ.د. رشا خفاجى مدير مركز ضمان الجودة والاعتماد بجامعة عين شمس وعددا من قيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورؤساء الجامعات بجمهورية مصر العربية وعمداء الكليات، و الملحقين الثقافيين لدول الامارات والسعودية والكويت بمصر .

وخلال الملتقى تسلم  الدكتور  عمر الحسينى عميد كليه الهندسة جامعه عين شمس شهادة الاعتماد لعدة برامج بكلية الهندسة بجامعة عين شمس وهى برنامج ( عماره وتنسيق المواقع-  هندسه العمران - العمران البيئي-  الهندسه المعمارية - هندسة الميكاترونيات والاتمته- هندسة البناء - الطاقة والطاقة المتجددة - هندسة الحاسبات ونظم البرمجيات - هندسة نظم الاتصالات) ،كما تسلمت أ.د هويدا الجبالى عميد كليه الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس شهادة اعتماد الكليه ،  إلى جانب تسليم شهادات الاعتماد لمعهد التخطيط القومي ومجموعة من الكليات التابعة للجامعات الحكومية والخاصة والأزهر الشريف.

جامعة عين شمس كلية التربية جامعة عين شمس مركز تطوير التعليم إدراج شريط أدوات البرنامج

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