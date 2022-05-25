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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد إطلاق النار في تكساس.. بايدن يدعو للوقوف أمام لوبي الأسلحة الأمريكي

بعد إطلاق النار بتكساس..
بعد إطلاق النار بتكساس.. بايدن يدعو للوقوف أمام لوبي الأسلحة

وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن إطلاق النار في مدرسة تكساس بالمجزرة، قائلاً: "كنت آمل عندما أصبحت رئيسا ألا أتعامل مع مجزرة جديدة كهذه".

وقال بايدن في كلمة بشأن حادث إطلاق النار في ولاية تكساس إن "حوادث إطلاق النار لا تحدث في أي مكان في العالم لكنها تقع في الولايات المتحدة بسبب حيازة الأسلحة".

وتساءل الرئيس الأمريكي: "متى سنقف بوجه لوبي الأسلحة؟".

وأضاف: "فكرة أن يتمكن فتى في الـ18 من عمره من الدخول إلى متجر أسلحة وشراء أسلحة هجومية فكرة خاطئة".

ودائما ما كان لوبي الأسلحة في الولايات المتحدة، عائقا أمام إصلاحات تهدف إلى تعزيز الرقابة على مبيعات السلاح في البلاد.

وثقافة حمل السلاح متجذرة في الولايات المتحدة ويكفلها الدستور، ولا تزال جهود تعزيز قوانين حمل السلاح تثير انقسامات.

كانت وسائل إعلام أمريكية أفادت، اليوم الأربعاء، بارتفاع عدد ضحايا هجوم مدرسة تكساس إلى21 قتيلا بينهم 18 طفلا.

وقال السيناتور الديمقراطي عن ولاية تكساس رولاند جوتيريز إن حصيلة ضحايا إطلاق النار بمدرسة ابتدائية في الولاية  ارتفعت إلى 21 شخصًا على الأقل، منهم 18 طالبا و3 بالغين.

ولم تعرف بعد دوافع الهجوم الذي يُعد واحداً من الأكثر دموية الذي تشهده مدرسة في الولايات المتحدة منذ سنوات.

وكانت الشرطة المحلية أفادت في البداية بتوقيف مشتبه به بعد عملية إطلاق النار في مدرسة روب الابتدائية في بلدة يوفالدي الصغيرة التي تبعد نحو 130 كلم إلى الشرق من سان أنتونيو.

وأعلن مستشفى يوفالدي أن 13 طفلاً تم نقلهم إلى المؤسسة الطبية لتلقي العلاج، مشيرا إلى أن شخصين وصلا متوفيين.

من جانبه، توجه السيناتور الجمهوري عن ولاية تكساس تيد كروز في تغريدة عبر تويتر بالشكر إلى عناصر "قوات الأمن الأبطال" وإلى أجهزة الإنقاذ لتدخلهم خلال "عملية إطلاق النار المروعة".

بينما نقلت شبكة CNN الأمريكية عن مصادر مطلعة قولها إن المشتبه به في إطلاق النار على مدرسة في تكساس أطلق النار على جدته قبل الذهاب إلى المدرسة.

بدوره، أمر الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، بتنكيس العلم الأمريكي في البيت الأبيض وجميع المباني الفيدرالية العامة حدادا على أرواح ضحايا حادث إطلاق النار في مدرسة تكساس.

وقال البيت الأبيض إن بايدن سيتحدث مساء اليوم عن حادث إطلاق النار في ولاية تكساس، وإنه حيط علما بحادث إطلاق النار وسيواصل متابعة المستجدات من على متن الطائرة الرئاسية.

وتشهد الولايات المتحدة عمليات إطلاق نار شبه يومية في الأماكن العامة، حيث تسجل المدن الكبرى على غرار نيويورك وشيكاغو وميامي وسان فرانسيسكو ارتفاعاً بمعدل الجرائم التي ترتكب بواسطة أسلحة نارية، خاصة منذ بدء جائحة كورونا في عام 2020.

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