سول: كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا عابرًا للقارات

قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، الأربعاء، إن كوريا الشمالية أجرت تجارباً لصواريخ باليستية قصيرة المدى "SRBM" وأخرى بعيدة المدى عابرة القارات "ICBM" مشيرة إلى أن الصاروخ الثاني من بين ثلاثة، انفجر في الجو.

وأضاف الجيش الكوري الجنوبي في بيان، أن الصاروخ الأول حلق على ارتفاع 540 كيلو متراً وقطع مسافة بلغت 360 كيلو متراً، فيما قطع الصاروخ الثاني مسافة 760 كيلومتراً وحلق على ارتفاع 60 كيلومتراً.

وأدانت سول بشدة تجارب الصواريخ الباليستية التي أطلقتها بيونج يانج، قائلة إنه "استفزاز سافر"، مؤكدة أن الرد جاهز على جميع حالات التصعيد من جانب كوريا الشمالية.

كما أبلغ خفر السواحل الياباني عن عمليتي إطلاق على الأقل، وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) إن الصواريخ سقطت على ما يبدو خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.

وقال بيان نقلته وكالة "يونهاب" إن "كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير معروف باتجاه بحر اليابان".

وبحسب الوكالة الكورية الجنوبية، فإن هذا هو الإطلاق السابع عشر لصاروخ الذي تنفذه كوريا الشمالية هذا العام.

وجاء الإطلاق الأخير بعد يوم واحد فقط من اختتام الرئيس الأمريكي جو بايدن جولته الآسيوية، والتي سلطت الضوء على التزام الولايات المتحدة الأمني تجاه سيؤول وطوكيو.

وفي وقت سابق، قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، إن كوريا الديمقراطية ستواصل تعزيز قواتها النووية بأقصى سرعة.