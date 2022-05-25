واشنطن وسول تعملان على مشروع عقوبات ضد كوريا الشمالية

يعمل وزيرا الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والكوري الجنوبي بارك جين على مشروع عقوبات ضد كوريا الشمالية، بعد تجربتها الصاروخية الأخيرة.

وحسب وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اتفق الوزيران على التعاون الوثيق من أجل الدفع باتجاه إصدار قرار جديد من مجلس الأمن الدولي ضد كوريا الشمالية.

واعتبرت واشنطن وسول تحرك كوريا الشمالية الأخير "استفزاز خطير" لا يؤدي إلا إلى عزلها ويهدد السلام والاستقرار الإقليميين.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت لجنة الأمم المتحدة ستتبنى عقوبات إضافية على بيونج يانج.

من جهته، قال الجيش الأمريكي إنه يقيم حاليا أحدث إطلاق صاروخي من قبل كوريا الشمالية، ويناقش الأمر عن كثب مع حلفاء الولايات المتحدة.

وذكرت القيادة الأمريكية لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ في بيان أن الإطلاق الصاروخي الأخير لا يشكل تهديدا فوريا للأفراد أو الأراضي الأمريكية أو لحلفاء الولايات المتحدة، ومع ذلك، فإن هذ الإطلاق الصاروخي يسلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار الناتج عن برنامج الأسلحة غير المشروع في كوريا الشمالية.

كما أكد البيان من جديد على متانة الالتزام الأمريكي بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان.

وجاء البيان الأمريكي بعد أن قالت رئاسة هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية، بأن كوريا الشمالية أطلقت 3 صواريخ باليستية باتجاه بحر اليابان في وقت سابق من اليوم.

وبحسب الوكالة الكورية الجنوبية، فإن هذا هو الإطلاق السابع عشر لصاروخ الذي تنفذه كوريا الشمالية هذا العام.

وجاء الإطلاق الأخير بعد يوم واحد فقط من اختتام الرئيس الأمريكي جو بايدن جولته الآسيوية، والتي سلطت الضوء على التزام الولايات المتحدة الأمني تجاه سول وطوكيو.