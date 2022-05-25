السيدان تتفوق على الـ SUV بالهند… مرسيدس E الأولى في المبيعات|فيديو وصور

مع مبيعات وصلت إلى 2839 وحدة ، احتلت سيارة مرسيدس-بنز الفئة E المركز الأول في مبيعات السيارات الفاخرة بالهند للسنة المالية 2022، وفقًا لتحليل المبيعات لشركة JATO Dynamics فرع الهند، المتخصصة في بيانات السيارات، وبالتالي هذه الأرقام تضع الفئة E في المقدمة على جميع منافسيها مجتمعين.

أفضل مبيعات السوق الهندي

مرسيدس-بنز الفئة E

وسجلت سيارة "بي ام دبليو" الفئة الخامسة مبيعات 888 وحدة ، فيما سجلت أودي A6 768 ، وأودي 6 GT رقم 420 وحدة ، في حين أن فولفو S90 و جاجوار XF باعت 71 و 3 وحدات على التوالي ، مما رفع إجمالي مبيعاتها إلى 2150 وحدة.

مرسيدس-بنز الفئة E

ومع تحقيقها مبيعات 2839 وحدة ، تفوقت مرسيدس الفئة E أيضًا على كل سيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات الفخمة الأكثر مبيعًا منذ سنوات مثل BMW X1 التي باعت 2241 وحدة، مما يعني أن مرسيدس تفوقت عليها بمقدار 598 وحدة. علاوة على ذلك ، تسابقت الفئة E أيضًا مع سيارات الـ SUV الأخرى ذات الأسعار المماثلة مثل مرسيدس بنز - GLE ، التي باعت 1922 وحدة ، و BMW X5 ، التي باعت 672 وحدة. في الوقت الذي تفوقت فيه سيارات الدفع الرباعي على جميع القطاعات ، حققت مرسيدس-بنز إنجازًا رائعًا مع الفئة E.

أفضل مبيعات السوق الهندي

وتقوم العلامة التجارية الألمانية الفاخرة ببيع الفئة E في إصدارين مختلفين واحدة بقاعدة العجلات الطويلة التي يتم تصنيعها في مصنع الشركة في بيون وإصدارات AMG ذات قاعدة العجلات القصيرة والتي يتم إحضارها كوحدات CBU. في حين أن أرقام المبيعات بالتفصيل غير متاحة ، فإننا على الأرجح الإصدار بقاعدة العجلات الطويلة هو الذي يمثل الجزء الأكبر من مبيعات سيارة السيدان.