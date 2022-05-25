ميدو ينتقد تغريدة موسيماني عن جوميز: ستورطه أمام المغاربة |فيديو

انتقد أحمد حسام ميدو، تغريدة بيتسو موسيماني مدرب الأهلي عن فيكتور جوميز حكم نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الوداد المغربي.



قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "تغريدة موسيماني من وجهة نظري عن فيكتور جوميز خاطئة في هذا التوقيت".



وأضاف: "التغريدة سيتم تداولها في المغرب ومسؤولي الوداد سيسلطون الضوء عليها للضغط على موسيماني والأهلي".



وختم حديثه قائلا: "التغريدة ستُمثل ضغطا كبيرا على الأهلي وكذلك موسيماني والصحف المغربية ستضغط كثيرا بسبب هذه التغريدة التي أراها خاطئة".

وكتب بيتسو موسيماني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر":" اعتدت على انتقاد فيكتور جوميز، لكنني منذ وقت طويل وأنا من أشد المعجبين به وهو يعرف ذلك".



أضاف موسيماني:" أقدم له الاحترام الذي يستحقه وهو حاليًا الحكم الأول في القارة".