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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بشأن الحرب على بلادنا.. الرئيس الأوكراني: نأسف لغياب وحدة الصف بين الدول الغربية

صدى البلد

 أعرب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم /الأربعاء/، عن أسفه لغياب وحدة الصف بين الدول الغربية فيما يخص الحرب على أوكرانيا، مشيرا إلى أن الجيش الروسي يحاول جاهدا تضييق الخناق على منطقة "لوجانسك" في إقليم "دونباس" شرقي أوكرانيا حيث كثف هجومه بهدف "تدمير كل شيء".
وقال الرئيس الأوكراني ـ في كلمته اليومية التي أوردتها قناة "الحرة" الأمريكية - إنه "يتعين على الدول الغربية اتخاذ موقف موحد ضد الهجوم الروسي على أوكرانيا".. مشددا على "ضرورة مغادرة روسيا شبه جزيرة القرم، التي ضمتها في 2014، ضمن مغادرتها مدن أوكرانية أخرى".
وأضاف: أنه "يتعين على موسكو أيضا مغادرة خيرسون وميليتوبول وإنرهودار وماريوبول و جميع المدن والمجتمعات الأخرى التي ما زال (الروس) يتظاهرون أنهم أصحابها".
في سياق آخر، أعرب الرئيس الأوكراني عن تعازيه لعائلات الأطفال الذين قتلوا في مدرسة ابتدائية في ولاية "تكساس" الأمريكية يوم أمس (الثلاثاء).
وقال زيلينسكي - حسبما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية - "أود أن أعبر عن التعازي لجميع أقارب وأفراد أسر الأطفال الذين قتلوا في حادث إطلاق نار مروع في تكساس"، مضيفا أنه "لأمر فظيع أن يكون هناك ضحايا جراء إطلاق النار في أوقات السلم".
 

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