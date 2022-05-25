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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

من غير بوتوكس وفيلر.. 3 طرق فعالة للتخلص من تجاعيد الشفاه

تجاعيد الشفاه
تجاعيد الشفاه

تجاعيد الشفاه ، التي تسمى أحيانًا خطوط الشفاه أو خطوط أحمر الشفاه ، هي خطوط عمودية صغيرة تتشكل على شفاه البالغين - يصعب إخفاؤها، لذا بدلًا من إخفاء خطوط الشفاه ، حاولي التخلص منها. 

ومن الأسباب الرئيسية لتجاعيد الشفاه التعرض للأشعة فوق البنفسجية التي تكسر إنتاج الكولاجين في بشرتك وتجرد شفتيك من امتلائها الطبيعي، يمكن أن يتسبب التدخين أو الجفاف أو نمط النظام الغذائي الخاطئ أيضًا في تكوين خطوط عميقة على شفتيك .

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لاستعادة نضارة البشرة.. طريقة استخدام ماسك الطماطم وزيت الزيتون

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طرق طبيعية للتخلص من تجاعيد الشفاه

1. سكر 

مثل بشرتك ، تحتاج إلى تقشير شفتيك للكشف عن الطبقة الناعمة والوردية تحتها، ولا شيء أفضل من السكر لإزالة خلايا الجلد الميتة وإعطاء شفتيك دفعة الدم التي تشتد الحاجة إليها. 

طريقة التحضير : 

اخلطي ملعقة كبيرة من السكر البني مع نصف ملعقة من زيت الزيتون. 

باستخدام فرشاة ، ضعي الخليط على شفتيك. 

افركيها بحركة دائرية ، واتركيها حتى تجف. 

2. زيت فيتامين هـ

زيت فيتامين E مليء بمضادات الأكسدة المقاومة للجذور الحرة التي يمكن أن تعيد الحياة إلى شفتيك الجافة الرقيقة. 

طريقة التحضير : 

خذي بضع قطرات من الزيت على طرف إصبعك، دلكي شفتيك بلطف بهذا الزيت لمدة دقيقة. 

اتركيه بين عشية وضحاها. 

ستكون شفتاك ناعمتين بشكل ملحوظ في الصباح. 

3. زيت جوز الهند 

زيت جوز الهند هو مرطب طبيعي غني بخصائصه المضادة للبكتيريا والالتهابات، لن يرطب شفتيك بعمق فحسب ، بل يحميها أيضًا من الأشعة فوق البنفسجية الضارة. 

طريقة الاستخدام : 

ببساطة خذي بضع قطرات من زيت جوز الهند الصافي ودلكي شفتيك به. 

افعلي ذلك كل يوم مرتين لتلاحظي فرقًا واضحًا.

الشفاه تجاعيد الشفاه طرق طبيعية للتخلص من تجاعيد الشفاه زيت فيتامين هـ beauty and personal care

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