حصل على 288 مليون جنيه.. المتحدث باسم ضحايا مستريح كرداسة يوضح الواقعة

تحدث مراد الصيفي، المتحدث بإسم ضحايا مستريح كرداسة، عن واقعة النصب، قائلا:" المستريح حصل على 288 مليون جنيه، من 2320 ضحية"، متابعا:" مستريح كرداسة كان يعمل في مجال التجارة في المنازل والأراضي.

وأضاف "مراد الصيفي" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار"، أنه حصل على 135 مليون جنيه خلال عام 2020-2021 فقط، متابعا: المستريح تعامل بـ استراتيجية معينة، حيث قام بتقليل الفائدة إلى النص لعدة أشهر، ومن ثم احتفى تماما.

واسترسل:" كان بيكتب على نفسه وصل أمانة ولكن مزور..ومعظم ضحاياه من الفقراء"، متابعا: استولى على 288 مليون جنيه من الضحايا مقابل أرباح شهرية 2% على الـ 100 ألف جنيه.

وأكمل:"في ناس ماتت من الصدمة وفي ناس أصيبت بجلطات"، متابعا: لدينا أكثر من 11 مستريح في كرداسة والشرطة تعمل على حصرهم والقبض عليهم.

ولفت إلى أنه تم إلقاء القبض عليه بالفعل، والآن يتم التحقيق معه.

