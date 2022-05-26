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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل كبسة الدجاج بالفريك بمذاق جديد

دجاج بالفريك
دجاج بالفريك

تقدم الشيف عظيمة حمدي طريقة عمل كبسة الفريك بالدجاج بمذاق لا يقاوم ومختلف. 

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أكلات خليجية.. طريقة عمل كبسة لحم بنكهة البرتقال

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سفرتك عندنا .. طريقة عمل كبسة الدجاج

المقادير 


دجاجة مقطعة 4 قطع. 
½ 1 كوب فريك. 
3 أكواب ماء. 
ثمرة بصل متوسطة الحجم مقطعة أرباع.
3 فصوص ثوم. 
¾ كوب  بصل مفروم. 
كوب طماطم مفرومة. 
3 رؤوس حبهان "هيل". 
عود قرفة. 
3 ورقات لورا "غار". 
حبة لومي أسود.
ملعقة كبيرة  بهارات كبسة. 
ملح 
فلفل أسود حسب الرغبة. 
2 ملعقة كبيرة  سمن. 
ملعقة كبيرة معجون طماطم. 

طريقة التحضير :

افرزي الفريك من الشوائب، ثم اغسليه وانقعيه في الماء 60 دقيقة، ثم صفيه جيدًا من الماء. اغسلي الدجاج جيدًا، ثم ضعيه في القدر مع الثوم وثمرة بصل مقطعة أرباع والحبهان وورقتين غار وفلفل أسود. غطي القدر، واتركي الدجاج على نار متوسطة 45 دقيقة حتى ينضج، ثم انتشليه من المرق.

 في قدر على نار متوسطة، ضعي ملعقة كبيرة سمن، ثم أضيفي البصل وقلبي حتى يصفر لونه.

 ضيفي عود قرفة وورقة لورا وحبة لومي أسود، ثم قلبي حتى تفوح رائحتهم. ضيفي الفريك وبهارات الكبسة، وقلبيه مع البصل والبهارات خمس دقائق، ثم ضيفي الطماطم المفرومة، واتركيه على النار خمس دقائق أخرى. 

ضيفي المرق إلى الفريك، ثم تبليه بالملح والفلفل الأسود، ثم غطي القدر، واتركيها على نار هادئة حتى ينضج الفريك. اخلطي ملعقة كبيرة سمن مع ملعقة كبيرة معجون طماطم وقليل من الملح والفلفل الأسود، ثم ادهني الدجاج به، وحمريه في الفرن. اغرفي الفريك في طبق التقديم، ثم رصي الدجاج فوقه، ثم قدمي كبسة الفريك ساخنة.

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