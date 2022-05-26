فورد تكشف عن برنامج "plus" لتقديم خدمات تكنولوجية إضافية

أعلنت شركة "فورد موتورز" الأمريكية من خلال بيان صحفي أن رئيسها ومديرها التنفيذي "جيم فارلي" سيشارك في محادثة مع المحلل التكنولوجي توني ساكوناجي في مؤتمر القرارات الاستراتيجية السنوي الثامن والثلاثين لأليانس بيرنشتاين الموافق يوم الأربعاء القادم، وسيعلن "فارلي" عن خطة "فورد +" للشركة التي تطمح أن تكون رائدة في مجال "السيارات الكهربائية الرقمية".

وفقا لموقع clean technia يبدو أن كل الشركات الكبيرة في العالم اليوم تقدم خدمة "بلس" الإضافية من خدماتها. برنامج Walmart + يمنح للعملاء عمليات تسليم ومميزات أخرى، بينما يمنحك Disney + الوصول إلى كل أعمال ديزني التي مر عليها عقود من الزمان. الآن ، تقوم شركة فورد بتقديم خدمة Ford +. مثل كل الآخرين ، ستكون ميزة "plus" من فورد مختلفة ، لأن فورد ليست ديزني أو وول مارت لكن كيف ستختلف عن باقي الشركات؟

تركز العلامة التجارية الأمريكية كثيرا على "المركبات الكهربائية الرقمية" على غرار ما تقوم به حاليا منافستها جنرال موتورز التي تتجه بقوة لعالم البرمجيات والإضافات التكنولوجية في السيارات، وعلى الرغم من أن البعض يرى أن كثرة التقنيات الحديثة آخذة منحى مبتذلا وبلا قيمة حقيقة للسيارة والتوجيه في القيادة، يبدو أن الفكرة الأساسية للمصنعين هو أن السيارات تحتاج إلى برامج تكنولوجية أفضل لتواجه المنافسة الشرسة في القرن الحادي والعشرين.

هناك بعض المعلومات عبر الإنترنت حول برنامج فورد بلس الجديد، بما في ذلك مقطع الفيديو الذي نشرته فورد من شهرين، في إيجاز برنامج "بلس" خطة فورد للانتقال إلى المركبات الكهربائية.

ستعمل إدارة "فورد بلو" على تصنيع وبيع السيارات التي تعمل بالبنزين ومحركات الاحتراق، مثل سيارات برونكو وموستنج. بينما سيكون هناك قسم آخر متخصص في الـ EV السيارات الكهربائية، إذ لا تنوي فورد التخلي بسهولة عن السيارات التقليدية التي ما زالت لديها مشترين ومحبين وبالتالي لا تريد أن تتخلى عن عملائها الأوفياء.