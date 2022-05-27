انتهاء المؤتمر السنوى الخامس للجمعية المصرية للجهاز الهضمي بجامعة عين شمس

انطلق أمس المؤتمر السنوى الخامس للجمعية المصرية للجهاز الهضمي يومى ٢٦ و ٢٧ مايو القادم ٢٠٢٢وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس، الدكتور أشرف عمر عميد كلية الطب بالجامعة،الدكتور .طارق يوسف رئيس المؤتمر

أستاذ الباطنة والكبد والجهاز الهضمى بكلية الطب جامعة عين شمس، الدكتور سيد شلبي رئيس الجمعية المصرية لجهاز الهضمى ،و الدكتور احمد متولى سكرتير المؤتمر.

وأوضح الدكتور طارق يوسف أستاذ الباطنة والكبد والجهاز الهضمى بكلية الطب جامعة عين شمس وسكرتير الجمعية المصرية للجهاز الهضمي ورئيس المؤتمر أن المؤتمر يتيح فرصة لشباب الأطباء والحضور للاستفادة والتفاعل والنقاش مع الأساتذة والسادة أعضاء هيئة التدريس في تخصص الجهاز الهضمي والكبد ، كما يتيح للأطباء المتخصصين في المناظير والعاملين بها التدريب علي حالات المناظير التداخلية في ورشتي العمل علي مدار يومي المؤتمر التشخيصي والعلاجي و التداخلي مثل تركيب انبوبة المعدة، إزالة نتوءات القولون وأخذ عينات، ومنظار القنوات المرارية.



وأضاف يناقش المؤتمر تاثير مختلف الامراض على الجهاز الهضمي والكبد ومنها عدوى الكورونا، كذلك يناقش المشكلة المصرية في الأمراض والعلاج من أجل تطبيق الحل من خلال 20 جلسة ما بين جلسات نقاشية وعلمية ، لمناقشة مختلف امراض الجهاز الهضمي والكبد في مصر وحلولها والجديد في العلاج والتشخيص ، وورشتي عمل لتدريب وتعليم المناظير التشخيصية والتداخلية لشباب الأطباء .

جدير بالذكر أن المؤتمر يضم نخبة من أساتذة الجهازالهضمي والكبد علي المستوي المصري والعالمي لمناقشة الجديد والحلول والعلاج والتشخيص لأمراض الكبد واورام الكبد وفيروسات الكبد والكبد الدهني.



وتحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، و الدكتور . محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، و الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وزعت الوحدة المركزية للتدريب على تكنولوجيا المعلومات التابعة للمجلس الاعلى للجامعات بالتعاون مع مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة عين شمس شهادات اعتماد مراكز التدريب في جامعات مصرية مختلفة.

تم توزيع الشهادات بحضور الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور إسلام حجازي المدير التنفيذي لمركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك قبيل عقد الوحدة اجتماعها الدوري الثامن بمقر مركز الشبكات وتكنولوجيا المعلومات بجامعة عين شمس، والذي خصص لمناقشة موقف التدريب على دورات التحول الرقمي في الجامعات المصرية.

وناقشت الوحدة التدريب والاختبارات على البرامج التدريبية المؤهلة للحصول على شهادة أساسيات التحول الرقمي FDTC التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.