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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

تأبين عماد الدين حجازي وكيل هندسة عين شمس الأسبق لشئون الدراسات العليا

تأبين الدكتور عماد
تأبين الدكتور عماد الدين حجازي وكيل هندسة عين شمس

نظمت كلية الهندسة جامعة عين شمس،حفل تأبين الدكتور عماد الدين محمود حجازي الأستاذ بقسم هندسة الالكترونيات والاتصالات ووكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث الأسبق والمدير التنفيذي لهيئة التمويل العلوم والابتكار السابق وعضو مجلس إدارة صندوق دعم المبتكرين بوزارة التعليم العالي ، وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، والأستاذ الدكتور عمر الحسينى عميد كلية الهندسة.

وبحضور الدكتور شريف حماد وزير البحث العلمي السابق والاستاذ الدكتور مصطفى رفعت وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب الدكتور احمد الصباغ وكيل الكليه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والاستاذ الدكتور عمرو شعت وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا و رؤساء الاقسام ولفيف من اعضاء هيئة التدريس بكلية الهندسة والطلاب القسم والموظفين ،وأسرة الدكتور عماد الدين حجازى، وزُملائه وتلاميذه الذين عملوا مع الراحل فترة عمله.

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قدم المشاركون في الحفل التأبيني كلمات أشادت بتاريخ  الفقيد، الذي عمل في كلية الهندسة جامعة عين شمس ، وأوضح ا.د عمر الحسينى عميد كلية الهندسة  أن  الراحل قدم خدمات جليلة لوطنه ولكلية الهندسة بجامعة عين شمس خلال مسيرة علمية كبيرة وحافلة وستظل مستمرة لا تنتهى وسط دعوات تلاميذه وأصدقائه وزملائه.

وفي النهاية حفل التأبين قام الأستاذ الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة بتسليم درع الكلية لأسرة الراحل الأستاذ الدكتور عماد حجازي تقديرا وتكريما له.

جامعة عين شمس كلية الهندسة جامعة عين شمس حفل تأبين الدكتور عماد الدين محمود حجازي هندسة الالكترونيات والاتصالات

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