إطلالة جذابة.. مي الغيطي وشقيقتها ميار يخطفان الأنظار

نشرت الفنانة مى الغيطى صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماع لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وتألقت الشقيقتان ميار ومى الغيطي، بإطلالة انيقة وجذابة وعلقت قائلة "عندما تكون الليالي افصل معها" نالت اعجاب متابعيها.

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يذكر ان اخر اعمال مى الغيطى مسلسل "تحقيق" الذي تضمن 13 حلقة، وهو من بطولة أحمد مالك، خالد أنور، هدى المفتى، تارا عماد، كمال أبورية، طارق عبدالعزيز، فاطمة ناصر، زينب غريب وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج محمد فتحى.



ويعتمد المسلسل على البطولة الشبابية وهو من نوعية أعمال التشويق التى لا تخلو من مشاهد الأكشن.



