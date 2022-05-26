عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إطلالة جذابة.. مي الغيطي وشقيقتها ميار يخطفان الأنظار

مى وميار الغيطي
مى وميار الغيطي

نشرت الفنانة مى الغيطى صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماع لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وتألقت الشقيقتان ميار ومى الغيطي، بإطلالة انيقة وجذابة وعلقت قائلة "عندما تكون الليالي افصل معها" نالت اعجاب متابعيها.

IMG_٢٠٢٢٠٥٢٦_٢١٠٠٣٦
IMG_٢٠٢٢٠٥٢٦_٢١٠٠٣٦


يذكر ان اخر اعمال مى الغيطى مسلسل "تحقيق" الذي تضمن 13 حلقة، وهو من بطولة أحمد مالك، خالد أنور، هدى المفتى، تارا عماد، كمال أبورية، طارق عبدالعزيز، فاطمة ناصر، زينب غريب وقصة وسيناريو وحوار محمد الدباح، وإخراج محمد فتحى. 


ويعتمد المسلسل على البطولة الشبابية وهو من نوعية أعمال التشويق التى لا تخلو من مشاهد الأكشن.


 

إطلالة جذابة إطلالة انيقة مي الغيطي صورة جديدة لها يخطفان الانظار ميار الغيطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بـ رقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الثاني في الجيزة

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

سعر الذهب في مصر الخميس 26- 5- 2022

الكاف يلعب بالنار.. قرار غريب يثير الجدل قبل نهائي أبطال إفريقيا| تقرير

ننشر لينك نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية في الإسكندرية 2022

القصة الكاملة لسقوط طبيب مزيف.. أهالي الغربية يكشفون عمله وزياراته المنزلية.. شاهد

شاهد .. أول صور لـ مصري وزوجته ضحيتيّ القتل في أمريكا

نتيجة الصف الأول الثانوي 2022 بالاسم ورقم الجلوس.. موعد وطريقة إعلانها

ترشيحاتنا

خطبة الجمعة الأخيرة من شوال .. الأوقاف توضح أهمية الاستثمار في حياتنا

أحمد كريمة: مباح للمغترب الزواج بثانية إذا لم يستطع العودة إلى الأولى..فيديو

حرب التصريحات بنهائي أبطال أوروبا.. مباراة مشتعلة قبل صافرة البداية

مصر مع المغرب والكاميرون .. قرعة بطولة إفريقيا للرجال مصر 2022

جريمة في الشيخ زايد| العثور على 5 جثث من أسرة واحدة بمزرعة

لافروف: ننظر بارتياح إلى مواقف الدولة العربية الإيجابية من الأزمة الأوكرانية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل القهوة العربية السادة بوش وبدون

نحافة توم هانكس تثير الجدل بالعرض الأول لفيلمه Elvis بمهرجان كان ..صور

من البداية.. محمد حماقي يشعل أجواء مسرح ليالينا في موسم جدة بالسعودية

شرب من نيلها.. ملك جمال إسبانيا يشعل مواقع التواصل خلال زيارته لمصر

فيديو

بالبالطو والسماعة .. قصة عاطل انتحل صفة طبيب وكشف على المرضى بطنطا

ذهب إلى حي شعبي والأهرامات .. تفاصيل زيارة البرازيلي رونالدينيو لـ مصر

إصابة خطيرة.. دومينيك حوراني تتعرض لحادث أثناء تصوير أغنية العب غيرها في دبي "فيديوجراف"

بسبب الماديات .. روان بن حسين تكشف سر انفصالها عن زوجها وعلاقتها بعمرو دياب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ