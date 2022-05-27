أخبار التعليم ..طارق شوقي: لم تحدث حالة تسريب واحدة في الامتحانات الإلكترونية للثانوية..عبد الغفار يستعرض تقريرا حول بحث سبل التعاون مع ممثلي الجامعات البريطانية

نشر "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

وزير التعليم : لم تحدث حالة تسريب واحدة في الامتحانات الإلكترونية للثانوي

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الالكترونية لم تشهد أي حالة تسريب في أسئلتها قبل بدء اللجنة نهائيا.

وزير التعليم يكشف 5 حقائق جديدة عن مجلدات مفاهيم امتحانات الثانوية العامة

نشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك .

التعليم تعلن إحصائيات تكشف نجاح الأسبوع الأخير لـ امتحانات 2 ثانوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، احصائيات تكشف نجاح الأسبوع الأخير لـ امتحانات الصف الثاني الثانوي .

قالت وزارة التربية والتعليم:

بلغت نسبة أداء امتحان "اللغة الأجنبية الثانية" (في الفترة الصباحية) 99.76%.

بلغت نسبة أداء امتحان "الأحياء" (في الفترة الصباحية) 99.89%.

بلغت نسبة أداء امتحان "الفلسفة والمنطق" (في الفترة الصباحية) 99.83%.

بلغت نسبة أداء امتحان "الكيمياء" (في الفترة الصباحية) 99.98%.

بلغت نسبة أداء امتحان "علم النفس والاجتماع" (في الفترة الصباحية) 99.99%.

التعليم تنظم مسابقة المعلمة الفعالة لعام 2022/2021 تحت شعار بدعمك هيقدر

نظمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مسابقة المعلمة الفعالة لعام 2022/2021، تحت شعار "بدعمك هيقدر" لتكريم المعلمين الذين يؤدون دورًا مميزًا مع الأطفال المدمجين وضحايا اضطراب العلاقات الأسرية.

جامعة سوهاج تفتتح مؤتمرها الدولي الحادي عشر لجراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية بالغردقة

افتتح الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، والدكتور طارق الجمال رئيس جامعة اسيوط ورئيس شرف المؤتمر، والدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورئيس المؤتمر، فعاليات المؤتمر الدولي الحادي عشر لجراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية.

جامعة طنطا: مناقشة آخر مستجدات ملف تسويات الموظفين الحاصلين على مؤهل أعلى

عقدت جامعة طنطا، اليوم، اجتماعًا موسعًا لمناقشة آخر مستجدات ملف تسويات الموظفين بالجامعة والحاصلين على مؤهل أعلى أثناء الخدمة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا .

عبد الغفار يستعرض تقريرا حول بحث سبل التعاون مع ممثلي الجامعات البريطانية

استعرض الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من الدكتور أيمن عاشور نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشئون الجامعات، حول اللقاء الذي عُقد مع وفد من مُمثلي الجامعات البريطانية؛ لبحث ومناقشة سُبل التعاون مع الجامعات المصرية، بحضورالدكتور عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية، ود. محمد الشرقاوي معاون الوزير للتمويل والاستثمار، والدكتورة رشا كمال المُلحق الثقافي المصري بلندن.



خبراء التعليم: الانضباط المدرسي حجر الأساس في بناء شخصية الطالب المستقبلية

قال الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي وأستاذ علم النفس التربوي أن الانضباط المدرسي وعدم الغياب من أهم العوامل التي تقوم عليها تربية الطلاب وتعليمهم الالتزام والانضباط في كافة المجالات.