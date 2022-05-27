محلل أداء المريخ السابق لـ الأهلي: لاعب الوداد مفتاح التتويج بأبطال إفريقيا

كشف إسلام جمال محلل الأداء السابق للمريخ السوداني، نقطة ضعف الوداد المغربي، قبل النهائي الأفريقي ضد الأهلي.

قال إسلام جمال في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "موسيماني تعامل مع ضغط المباريات الذي واجهه بأفضل شكل ممكن" .



وأضاف: "الأهلي أقوى بدنيا من الوداد المغربي، وموسيماني يعمل بشكل صحيح، ويستعين بالأجهزة الحديثة في التدريبات لتطوير اللاعبين، ومعاونه كابيلو رانجانجا يعمل بشكل رائع" .



وختم حديثه قائلا: "محمد رحيم لاعب الوداد نقطة ضعف الفريق المغربي، بطئ ولا يمتلك السرعة ويمكن استغلال ذلك في النهائي"