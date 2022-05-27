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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

ماتا محروقين.. مصري وزوجته يلقيان حتفهما في أمريكا

صدى البلد

«ثمن الغربة مرار».. ليست مجرد مقولة تتردد، بل واقع يعيشه ويشعر به من جرب الإحساس، أن يكون وحيدا وسط مجتمع غريب بعيدا عن الأهل والأحباب، ويظل ثمن الغربة باهظا يدفعه المغترب حتى يعود الى وطنه، أو يضع القدر كلمته الأخيرة في حياته.  

هذا ما حدث مع زوجين مصريين في الولايات المتحدة الأمريكية، أحدهما قُتل حرقا، وزوجته مطعونة، وظلت الجثتين مجهولتين، ولم تتوفر معلومات عنهما أكثر من جنسيتهما المصرية.

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طعن وجثمان محروق.. مقتل مصري وزوجته في ظروف غامضة بأمريكا

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مصرع زوجين إثر ماس كهربائي بالمنيا

العثور على زوجين محترقين في فرجينيا

قالت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، في تقرير لها مساء أمس، إن السلطات في ولاية فيرجينيا، عثرت على جثتين لشخصين ميتين في منزلهما، أحدهما رجل اشتعلت فيه النيران وسقط من الطابق الثالث من المنزل إلى الأرض، حسبما قال مكتب شرطة مقاطعة لودون، التابع لمدينة أشبورن الأمريكية، ويُعتقد أن المتوفين مصريا الجنسية.

وذكرت الصحيفة أن المتوفى الأول عُثر عليه ميتا في المقاطعة خارج منزل ريفي، في وقت حاول أحد الجيران إطفاء ألسنة اللهب التي أمسكت بالضحية، بينما بتفتيش المنزل تم العثور على امرأة ميتة، يبدو أنها ضحية طعن في الطابق الثالث، أي من نفس الطابق الذي سقط منه الرجل الذي كانت النيران تشتعل به.

 

الجيران حاولوا إطفاء نيران الضحية

تلقى مكتب شرطة لودون، بلاغا بالعثور على رجل متوفى خارج منزل، وقد حاول أحد الجيران إطفاء النار المشتعلة بالضحية، وعندما وصلت الشرطة إلى المنزل عثروا على جثة امرأه في الطابق الثالث، وبدا أنها ضحية حادث طعن، وقالت الشرطة إنه لم يكن هناك أحد في المنزل وقت الحادث.

ولم تكشف الشرطة هوية الضحيتين، في البداية، لكنها قالت إنهما على ما يبدو زوجين من مصر، لديهما 3 أبناء فى مراحل الدراسة، ولم تتوفر أي معلومات خاصة أن كل شيء يبدو معزولا فى هذا المسكن، ولا يبدو انه كان هناك مصدر تهديد للمجتمع.

الكنيسة تكشف عن هوية الضحايا

من جانبه، ذكر موقع دايلى فويس، أن كنيسة سان موسى للأقباط الارثوذوكس، حددت هوية الزوجين بأنهما مريم وجون، ونشرت صورتين للضحيتين.

بينما ذكر موقع Fox5 دى سى، إن الشرطة تحقق في الحادث على أنه قتل وانتحار، ونقل على أحد المسئولين قوله، إن الحادث على ما يبدو قد تم احتوائه في المنزل، وأضاف أن المشكلة الأسرية وسيناريو القتل والانتحار هو الأكثر ترجيحا.

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