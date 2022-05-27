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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أول سيارة تراثية تعمل بالكهرباء..ميني موك تبدأ الإنتاج التجاري والتسليم في الصيف.. فيديو

ميني موك
ميني موك

بدأت سيارة "ميني موك" في مرحلة الإنتاج التجاري وبالفعل خرجت النماذج الأولى من Mini Moke التي تم إحياؤها من خطوط الإنتاج ليتم  تسليمها للمستهلكين في الصيف.

تبدأ أسعار سيارات موك Moke الجديدة من 29150 جنيه إسترليني قبل تطبيق الضرائب والحوافز. تزعم شركة "موك انترناشيونال"، الشركة التي أعادت إحياء السيارة الأيقونية ، أنها أول علامة تجارية تراثية تعمل بالكهرباء الخالصة.

يمكن اختيار خمسة ألوان للطلاء الخارجي (رمادي جرانيت ، وأصفر ضوء الشمس ، وبرتقالي غروب الشمس ، وأزرق سكوبا ، وأزرق موجي) ومن المقرر إضافة المزيد من خيارات الطلاء في وقت لاحق من هذا العام.

ميني موك

قال المدير التجاري لـ "موك" روبن كينيدي: "موك لها علاقة قوية  بالطرق الريفية ، والرحلات الشاطئية، وأصبح اسمها مرتبطا بنسائم  الصيف والبحر والاستمتاع بالرحلات، هي ليست السيارة التقليدية التي تنقلت من المكان ألف إلى المكان باء، وليست مخصصة للحياة العملية، لقد اتخذنا سيارة Mini Moke الأصلية ، التي ابتكرها السير أليك إيسيجونيس ، وأعدنا تصورها لتناسب عالم اليوم وعالمنا في المستقبل كمركبة كهربائية بالكامل".

واستطرد "في الآونة الأخيرة ، تم الإشادة بسيارات Moke التي تعمل بالبنزين من قبل الجميع بدءا من كيت موس وصولا إلى جورج راسل. لقد عمل فريقنا بلا كلل لمدة ثلاث سنوات لهندسة وتصنيع خليفة موك الأصلية لتكون بإمكانيات مستدامة وبأحدث التقنيات".

الجدير بالذكر أن شركة "موك" بدأت كاختراع عسكري للجيش البريطاني في أواخر الخمسينيات من القرن الماضي، ولكنها سرعان ما انتشرت ولاقت رواجا وأصبح نقطة اتصال ثقافي وحصدت على اشادات من المشاهير مثل بريجيت باردو والأميرة مارغريت والإمبراطور روسكو وبيتش بويز.

تم تصميم Moke من قبل شركة "بريتيش موتور" و Alec Issigonis ، لتكون جاهزة ضمن معدات الجيش البريطاني، لكن حياتها كسيارة عسكرية لم تدم طويلاً ، أصبحت السيارة المكشوفة محبوبة من قبل النجوم وراكبي الأمواج والمسافرين ومحبي الرحلات الشاطئية.

Moke موك موك انترناشيونال ميني موك mini Moke بريجيت باردو الأميرة مارغريت

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