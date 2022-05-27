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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ألسن عين شمس تحتفل باليوم العالمي للغة البرتغالية

احتفالية بمناسبة
احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة البرتغالية

نظم قسم اللغة البرتغالية بكلية الألسن جامعة عين شمس، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة البرتغالية، تحت رعاية الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف الدكتور عائشة سويلم، المشرف على القسم، وبحضور د.إرما جونثاليث، المستشارة الثقافية في سفارة البرتغال بمصر، بحضور لفيف من  أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وطلاب الكلية.

وخلال كلمتها أكدت الدكتور سلوى رشاد، عميدالكلية، أن الكلية تحرص على تنظيم الفعاليات المختلفة التى تسهم في رفع قدرات الطلاب اللغوية وغرس الثقافة الأجنبية في وجدانهم، بجانب المواد الدراسية لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لأبناء الكلية، وأوضحت أن القسم الجديد يشهد اليوم عامة الثالث بعد تضافر جهود الجامعة برئاسة الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، مع إدارة  الكلية لتأسيس القسم ودعمة بأساتذة ومتخصصين من دولة البرتغال،  ليصبح نواة لإعداد جيل جديد متمرس للغة البرتغالية من أبناء كلية الألسن بجامعة عين شمس.

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وشهدت فعاليات الاحتفالية تقديم طلاب القسم لفيلم تسجيلي باللغة البرتغالية عن أشهر الأماكن السياحية في مصر،   كما قدم الطلاب عرضا لمسرحية برتغالية للكاتب البرتغالي جوزية سارمادو، كما تم تنظيم مسابقة ثقافية باللغة البرتغالية عن أهم الكتاب البرتغاليين و أخيرا قدم الطلاب أفلاما تسجيلية عن الحضارة البرازيلية و اهم ما يميز المجتمع البرازيلي و غيرها من الفقرات الثقافية.

احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة البرتغالية (1)
احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة البرتغالية (1)
احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة البرتغالية (2)
احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة البرتغالية (2)
احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة البرتغالية (3)
احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للغة البرتغالية (3)

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