الشرطة الألمانية تحقق مع لاعبي آينتراخت فرانكفورت

كشفت تقارير صحفية، صباح اليوم الجمعة، عن فتح تحقيق مع لاعبي آينتراخت فرانكفورت من جانب الشرطة الألمانية، نظير احتفالاتهم بالتتويج ببطولة الدوري الأوروبي، في شرفة (مبنى رومر)، أحد أبرز معالم المدينة.

وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية أن اللقطات التلفزيونية أظهرت اللاعبين تيموثي تشاندلر وجونكالو باسينسيا وأيمن برقوق وهم يحملون الشماريخ، كما أشعلت الجماهير أيضا الشماريخ في الساحة الممتلئة كما أطلقوا الألعاب النارية في الاحتفالات التي أقيمت يوم 19 مايو.

ومنعت السلطات استخدام أي أداة من أدوات إطلاق الألعاب النارية خلال الحدث لأسباب تتعلق بالسلامة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة توماس هولرباخ، في تصريحات عبر صحيفة بيلد الألمانية، لقد بدأنا فتح تحقيقات جنائية في ذلك الموضوع.

واختتم هولرباخ إنه سيتم الإبلاغ عن النتيجة للنيابة المحلية التي ستحدد ما إذا كانت هذه الوقائع تتضمن شبهة جنائية أو سيتم التعامل معها على أنها مخالفة إدارية.