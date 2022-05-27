عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشرطة الألمانية تحقق مع لاعبي آينتراخت فرانكفورت

صدى البلد

كشفت تقارير صحفية، صباح اليوم الجمعة، عن فتح تحقيق مع لاعبي آينتراخت فرانكفورت من جانب الشرطة الألمانية، نظير احتفالاتهم بالتتويج ببطولة الدوري الأوروبي، في شرفة (مبنى رومر)، أحد أبرز معالم المدينة.

وأشارت صحيفة "بيلد" الألمانية أن اللقطات التلفزيونية أظهرت اللاعبين تيموثي تشاندلر وجونكالو باسينسيا وأيمن برقوق وهم يحملون الشماريخ، كما أشعلت الجماهير أيضا الشماريخ في الساحة الممتلئة كما أطلقوا الألعاب النارية في الاحتفالات التي أقيمت يوم 19 مايو.

ومنعت السلطات استخدام أي أداة من أدوات إطلاق الألعاب النارية خلال الحدث لأسباب تتعلق بالسلامة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الشرطة توماس هولرباخ، في تصريحات عبر صحيفة بيلد الألمانية، لقد بدأنا فتح تحقيقات جنائية في ذلك الموضوع.

واختتم هولرباخ إنه سيتم الإبلاغ عن النتيجة للنيابة المحلية التي ستحدد ما إذا كانت هذه الوقائع تتضمن شبهة جنائية أو سيتم التعامل معها على أنها مخالفة إدارية.

الشرطة الألمانية آينتراخت فرانكفورت الدوري الأوروبي أخبار الرياضة أخبار عالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الدولار يرتفع 32 قرشا مقابل الجنيه المصري خلال أسبوع

محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية 2022

ارتفاع جديد لـ الذهب وانخفاض الدولار بالأسواق العالمية

ظاهرة الدوري الإنجليزي.. أسباب تجديد الآرسنال لـ محمد النني وقيمة راتبه الأسبوعي

مين الواسطة اللي طلعتكم؟.. متصلة تهاجم 3 مذيعين على الهواء .. تفاصيل

الوداع عقب نهائي دوري الأبطال.. ساديو ماني يقرر الرحيل عن ليفربول

روسيا: مختبرات أمريكية وراء تفشي جدري القرود

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 محافظة القاهرة برقم الجلوس الترم الثاني

ترشيحاتنا

ماس كهربائى فى التكييف وراء حريق مستشفى الأطفال التخصصى ببنها

أوهم ضحاياه بالاستثمار في العقارات.. سقوط مستريح أسيوط بقبضة الأمن

وصول لاعبي ليفربول إلى باريس استعدادًا لـ ريال مدريد بـ دوري أوروبا..صور

إيران تحتجز ناقلتي نفط ترفعان علم اليونان

خطيب المسجد الحرام: ذنوب الخلوات عنوان كبير لضعف تعظيم الله في قلب العبد

سفارة مصر في بوخارست تشارك في احتفالية بـ يوم أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صور جديدة لـ دنيا عبد العزيز بـ فستان الفرح في يوم زفافها

تعاون عسكري مشترك.. وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن عقب إنتهاء زيارته الرسمية للكونغو

زقازيق سان جيرمان.. هكذا استقبل رواد السوشيال ميديا برج إيفل الشرقية

بحضور رمضان صبحي.. لقطات من حصول مجدي كامل على الدكتوراة

فيديو

كاميل فاسكويز .. قصة محامية لاجئة خطفت الأنظار في قضية جوني ديب وأمبر هيرد "فيديوجراف"

5 أفراد من أسرة واحدة .. تفاصيل واقعة الشيخ زايد .. فيديو جراف

تعاون عسكري مشترك.. وزير الدفاع يعود إلى أرض الوطن عقب إنتهاء زيارته الرسمية للكونغو

بسبب الوحدة.. إقامة الراحل سمير صبري في أحد الفنادق الشهيرة في الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

التغير المزاجي

يارا زكريا

قوة التجاهل

فتحي حسين

ملايين المصريين في جيوب المستريح !!

طارق إسماعيل

الحوار الحقيقي

عبدالمعطى أحمد

الدور الغائب للمجتمع المدني

محمود دياب

شمر عن ساعديك أيها المسئول!

بشير العدل

إعلام التنمية

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الحوار مع الأكاديمية الوطنية

اﻟﻤﺰﻳﺪ