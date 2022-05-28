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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

امتحانات الدبلومات الفنية 2022 | الطلاب يتوافدون على اللجان لأداء العربي والدين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يتوافد الان طلاب الدبلومات الفنية 2022 على لجان الامتحانات الموجودة على مستوى الجمهورية ، استعدادا لأداء امتحاني اللغة العربية والتربية الدينية .

ويعد اليوم السبت الموافق 28 مايو 2022 ، هو أول أيام امتحانات الدبلومات الفنية 2022 التي يتم عقدها وسط إجراءات احترازية لمنع انتشار فيروس كورونا .

ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الدبلومات الفنية 2022 يبلغ 830 ألفًا و753 طالبا وطالبة بجميع النوعيات (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي - تعليم وتدريب مزدوج)، بالإضافة لمدارس التكنولوجيا التطبيقية.

ويبلغ عدد لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2022 لجميع النوعيات بجميع القطاعات على مستوى الجمهورية (23) لجنة إدارة، بالإضافة إلى (25) لجنة نظام ومراقبة

ويبلغ عدد لجان سير الامتحان المخصصة لامتحانات الدبلومات الفنية لهذا العام حوالي (3080) لجنة امتحانية.

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ننشر جدول مواعيد عرض مراجعات الدبلومات على قناة مصر للتعليم الفني

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قبل انطلاقها غدا .. ننشر جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2022

وأكدت وزارة التربية والتعليم أنه تم التنبيه على رؤساء لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بلجان سير الامتحان وفقًا للقرارات والتعليمات الخاصة بهذا الشأن، وعلى ألا يتجاوز عدد  الطلاب من (14 - 16) طالبا بكل لجنة فرعية داخل لجان سير الامتحان للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والعاملين بتلك اللجان.

وبدأ طلاب الدبلومات الفنية 2022 يوم السبت الماضي، أداء امتحانات الدبلومات الفنية 2022 “العملية والمعملية” في جميع مدارس التعليم الفني الموجود على مستوى الجمهورية.

وشارك في تنفيذ التقييمات النهائية لطلاب البرامج الفنية المبنية وفقًا للجدارات المهنية ، والذين يبلغ عددهم 23000 طالب/طالبة ، بمشاركة أكثر من 1000 من ممثلي القطاع الخاص بمختلف تخصصاتهم وبمشاركة أكثر من 2000 من مقيمي وزارة التربية والتعليم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن يتم تخريج هذا العام أولى دفعات طلاب المدارس التي تطبق البرامج المطورة ذات المناهج المبنية على منهجية الجدارات المهنية للعام الدراسي 2021/2022 والبالغ عددهم (23) ألف طالب وطالبة.

وكانت وزارة التربية والتعليم قد قررت رسميا إلغاء كل ما تم من إجراءات الفصل والحرمان من دخول الامتحانات التحريرية والعملية لطلاب التعليم الفني بسنوات النقل والدبلومات للعام الدراسي 2021 / 2022 الذين لم يحققوا نسب الحضور المقررة (75% في التدريبات العملية و 85% من ايام الدراسة) سواء تم فصلهم او لم يتم فصلهم بعد .

جاء هذا القرار بعد أن تلقت وزارة التربية والتعليم التماسات عديدة من المديريات التعليمية واعضاء مجلس النواب بشأن المطالبة السماح للطلاب الذين لم يحققوا نسب الحضورالمقررة وتم حرمانهم من دخول الامتحانات وعدم جواز دخولهم نظام الامتحانات على نظام العمال في نفس العام.

واشترطت وزارة التربية والتعليم لتطبيق هذا القرار الضوابط التالية :

  • أن يقوم ولي امر الطالب بتقديم طلب الى ادارة المدرسة يتضمن الموافقة على اداء نجله الامتحان في الدور الثاني في نفس ذات العام كطالب منتظم على ان يتعهد بعدم تكرار ذلك مرة اخرى خلال سنوات الدراسة .
  • يتم تأجيل الامتحانات التحريرية والعملية بالنسبة للدور الاول لهؤلاء الطلاب الى الدور الثاني في نفس العام 2021 / 2022
  • يتم اجراء تدريب عملي اجباري للطلاب المذكورين لمدة 3 اسابيع (اجمالي 90 ساعة) خلال الفترة من 18 يونيو 2022 الى 7 يوليو 2022 ويعتبر تحقيقهم لنسبة حضور 90% على الاقل من هذا من هذا التدريب شرطا لاداء امتحانات الدور الثاني
  • يقوم الطالب بسداد مبلغ 300 جنيه على حساب رقم 9/450/87492/6 ويتم تطبيق قواعد وضوابط الصرف المعتمدة من وزير التربية والتعليم والتي  تتم من مكافآة المعلمين وتوفير خامات التعليم والتدريب الخاصة بالطلاب وبما يحقق تحسين مستوى المدرسة والمعلم
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